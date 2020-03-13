Глава ВОЗ показал, как правильно мыть руки для защиты от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения запустила флешмоб "Безопасные руки" для пропаганды самозащиты в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте. Он снялся в видеоролике и лично показал, что нужно не просто споласкивать ладони под водой, а обработать руки с мылом тщательно со всех сторон в течение двух минут.

"Мойте руки с водой и мылом чаще, обрабатывайте их спиртсодержащими антисептиками. При мытье используйте достаточно мыла. Нужно тереть с мылом не только ладони, но также тыльную сторону руки и между пальцами, а также каждый палец в отдельности. После мытья осушите руки одноразовым полотенцем", - перечислил глава ВОЗ основные правила.

ВОЗ призвала всех распространять этот видеоролик и публиковать в соцсетях свои видео с мытьем рук.

Напомним, мытье рук - одна из основных мер защиты от заражения COVID-19, а также вирусов гриппа, ОРВИ и других инфекций.