Глава ВОЗ показал, как правильно мыть руки для защиты от COVID-19

Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте. Он снялся в видеоролике и лично показал, что нужно не просто споласкивать ладони под водой, а обработать руки с мылом тщательно со всех сторон в течение двух минут.
"Мойте руки с водой и мылом чаще, обрабатывайте их спиртсодержащими антисептиками. При мытье используйте достаточно мыла. Нужно тереть с мылом не только ладони, но также тыльную сторону руки и между пальцами, а также каждый палец в отдельности. После мытья осушите руки одноразовым полотенцем", - перечислил глава ВОЗ основные правила.
ВОЗ призвала всех распространять этот видеоролик и публиковать в соцсетях свои видео с мытьем рук.
Напомним, мытье рук - одна из основных мер защиты от заражения COVID-19, а также вирусов гриппа, ОРВИ и других инфекций.
There are simple things we each must do to protect ourselves from #COVID19, including 👐 washing with 🧼 & 💦 or alcohol-based rub.— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020
WHO is launching the #SafeHands Challenge to promote the power of clean 👐 to fight #coronavirus.
Join the challenge & share your 👐 washing video! pic.twitter.com/l7MDw1mwDl