Главный тренер "Спартака" рассказал о проблемах, связанных с коронавирусом

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что полагается на мнение компетентных людей, и отметил, что клуб готов решать проблемы, которые могут возникнуть из-за коронавируса.

- Коронавирус - тема, которой не избежать. Об этом пишут все газеты, все новостные порталы. Тут полагаюсь на мнение компетентных людей. Я не врач, а главный тренер футбольной команды и мне остается только верить их словам, а также словам людей, которые несут ответственность за эту ситуацию. У нас нет плана Б. Мы будем решать проблемы по мере их поступления, - сказал Тедеско.

В субботу "Спартак" проведет матч очередного тура в чемпионате России в гостях с "Оренбургом". Что касается ближайших домашних матчей, то, по распоряжению правительства Москвы, на играх смогут присутствовать не более пяти тысяч человек.

В отличие от многих европейских чемпионатов, российский пока продолжается.