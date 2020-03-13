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13.03.2020 07:42
Рубрика: Общество

Исследование: Школа больше нравится девочкам, а не мальчикам

Текст: Ксения Колесникова
Девочки чувствуют себя комфортнее в начальных классах, чем мальчики, и это чисто российская особенность. Исследования в других странах показывают противоположную "картину". Об этом рассказала доцент Института образования Высшей школы экономики Татьяна Канонир на сессии в Центральном доме ученых РАН.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ходе исследования педагоги и психологи "замеряли" субъективное благополучие детей в школе. Узнавали, насколько ребенок доволен школой, отношениями с одноклассниками. И насколько это ощущение меняется со временем. В исследовании участвуют более тысячи ребят. Подобная работа проводится впервые в России и рассчитана на несколько лет. Выводы ученых оказались неожиданными:

1. Девочкам в российской началке комфортнее, чем мальчикам. Во всех странах, где проводились такие же исследования, все наоборот. Причины? Сейчас ученые как раз пытаются найти ответ.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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2. Как правило, субъективное благополучие школьников связано с их академическими успехами. Кто лучше учится - тот лучше себя чувствует в школе. Но именно в началке эта связь не так важна: младшие школьники легче воспринимают пятерки или тройки.

3. В подростковом возрасте уровень субъективного благополучия школьника заметно снижается. И "выправляется" его взгляд на мир примерно к восемнадцати годам. Это объясняется подростковым возрастом. А еще тем, что после младших классов школа усложняется. В пятом классе появляются множество новых предметов и учителей, резко возрастает нагрузка. Однако исследование показало: удовлетворенность школой понижается у детей даже раньше - еще до того, как они идут в пятый класс.

"Мы видим, что детям становится менее комфортно в школе, а отношения со сверстниками приобретают большее значение", - говорит Татьяна Канонир.

Психометрики продолжают исследование. Осенью школьники, за которыми специалисты наблюдали несколько лет, перейдут в шестой класс, и тогда ученые планируют сделать третий "замер", который даст более полные данные.

Общество Образование Наука и образование Высшая школа экономики

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