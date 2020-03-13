Как серб Милош Бикович вжился в роль Муслима Магомаева

Актер и продюсер Милош Бикович знаком всем кинозрителям в нашей стране.

Фильмы "Солнечный удар", "Холоп", "Лед", "Балканский рубеж", "Духлесс 2" и другие стали основанием для того, чтобы Биковича сегодня представляли не только как сербского, но и как российского актера. Телезрители также хорошо знакомы с его творчеством - сериалы "Гранд", "Отель "Элеон", "Крылья империи" и другие - вот лишь некоторые из его работ. Сегодня артист переживает звездный час, и о нем говорят, что для современного российского зрителя он будет значить столько, сколько Эмир Кустурица для своего поколения. 5 марта в прокат вышел фильм "Отель "Белград", где Бикович выступил как актер и продюсер, а 9 марта на Первом канале стартовал сериал "Магомаев", в котором Милош сыграл главную роль - легендарного советского певца. Актер честно признается, что до этого проекта немного знал о Магомаеве. Но когда российские друзья пояснили ему, кого именно придется играть, начал с удвоенным интересом готовиться к роли.

Обозреватель "РГ" поговорила с Милошем Биковичем, как именно это происходило. При том что в сериале он сам не поет - звучит голос Муслима Магомаева.

Милош, что вы знали о 60-х годах прошлого века в СССР, перед тем как стали сниматься в сериале?

Милош Бикович: Я знал о 60-х годах в Сербии, и они были в двух странах примерно похожи. Дух, социалистическая система, тематика, эстетика: все было одинаково. Поэтому мне было нетрудно привыкать к этой эпохе на съемках.

Какую черту Магомаева вы определили самой главной для себя, когда работали над ролью?

Милош Бикович: Он был ребенком, желающим получать любовь и сам испытывать это чувство. Он искал это в своем творчестве. Думаю, что в нем было некое чувство брошенности. Маленьким он рос без родителей, а это оставляет следы в человеческой психике на всю жизнь. Полагаю, что он компенсировал это тем, что он делал в искусстве, и таким образом стал великим. Бог ему помог и благословил за правильно выбранный путь. Может, это и не так, но я так его чувствовал.

...и сходство с реальным Муслимом Магомаевым порой просто поразительно. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Какая песня Магомаева стала для вас самой любимой?

Милош Бикович: Песни разные - и "Мелодия", и "Позови меня", и "Журавли", и "Вдоль по Питерской". Но самое главное в Магомаеве для меня то, что он был больше чем певец. Мне нравится в нем не только то, как он пел и выступал, но и то, как он рисовал, и все, что делал своими руками. Он был талантлив во всем.

Вас с Магомаевым роднит то, что и он, и вы пользуетесь успехом у женщин. Как с этим справляетесь? Внимание приятно или утомляет?

Милош Бикович: Внимание приятно или утомляет в зависимости от того, каким образом оно приходит. Справляюсь нормально (смеется).

Встречались ли вы в процессе съемок с Тамарой Синявской, и как она вам помогала?

Милош Бикович: К сожалению, я с ней не встречался. Она отправила письмо нам в первый день, в котором пожелала удачи в проекте. И я знаю, что именно Тамара Синявская утверждала меня на эту роль и одобрила сценарий.

Во время съемок вы были в Азербайджане - какое на вас произвела впечатление страна? Были ли курьезные случаи, когда вас на улице, например, видели в образе певца и удивлялись этому.

Милош Бикович: Да, действительно, были такие случаи, когда удивлялись. Страна очень красивая и яркая. Но видел я только Баку, а теперь мечтаю о том, чтобы посмотреть в ней другие места. Мне очень нравится, что там сочетаются и стеклянные высотки, и турецкая архитектура XVI века. Что-то осталось со времен царской России, при этом удивительным образом встречаются элементы азербайджанской деревни. Люди в Азербайджане очень гостеприимные и добрые, и сразу чувствуется, что это - давняя традиция.

Как вы считаете, почему у нас сейчас такой всплеск интереса к сербской культуре? В частности к сербским артистам. Вы, Милан Марич, Милена Радулович... Гойко Митич недавно приезжал.

Милош Бикович: Думаю, что это связано с высоким полетом российского кинематографа и с тем, что ваш кинематограф и культура многое в себя впитывают. Как в свое время было и с Магомаевым. Он ведь тоже был нерусским, хотя Азербайджан и входил тогда в состав СССР. Так и сербы - достаточно близкие, но все-таки иностранцы. Это говорит о русской культуре, которая выходит за свои границы, и о толерантности русского народа. А с другой стороны - сербская актерская школа очень хорошая.

Каких еще совместных проектов с Сербией нам ждать. Как восприняли в вашей стране фильм "Балканский рубеж"?

Милош Бикович: "Балканский рубеж" сейчас показывают по сербскому телевидению - его хорошо воспринимают зрители. Для сербов это уникальный проект, который говорит о наших страданиях во время бомбардировок. Мы готовим фильм про Николу Теслу. В прокат вышел "Отель "Белград", который буквально отправит вас в путешествие в Сербию. Посмотрим, как он пройдет, и тогда будем думать, что делать еще - в зависимости от результата.

Вы наверняка смотрели "Лед-2", хотя сами и не снимались во второй части. Что думаете о фильме? Не жалеете, что не снялись в нем?

Милош Бикович: Я не досмотрел "Лед-2", потому что на премьере во время просмотра пришло сообщение о пожаре, и всех вывели из зала. Но фильм сняли мои друзья - Федор Бондарчук, Александр Андрющенко, Михаил Врубель, Александр Петров, Андрей Золотарев и другие. Все они - очень классные специалисты в своей работе, и я считаю, что они делают очень качественное кино. Фильм очень эмоциональный - весь зал плакал. Я обязательно его досмотрю.

Фильм "Холоп", в котором вы сыграли главную роль, побил в России все рекорды. Вы чувствуете свою заслугу в этом? Как бы определили, почему он стал столь успешным?

Милош Бикович: Я чувствую, что причастен к этому успеху. Но фильм - это коллективная работа. Конечно, актер, который играет главную роль, привносит свой вклад. Но не менее важна работа и сценаристов, и продюсеров - они собирают всю команду, и режиссера Клима Шипенко, которого я очень полюбил. А также других актеров и всех, кто прикоснулся к этому проекту. Поэтому кино и такое магическое: оно получает сверхценность в единении всех людей, которые над ним работали, и впитывает всю их энергию.

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Три факта о сериале "Магомаев"

- В одном из павильонов Мосфильма была выстроена декорация Международного фестиваля песни в Сопоте (Польша).

- Каждый раз грим Милоша Биковича занимал не меньше полутора часов, а прическу Магомаева воссоздали благодаря черному цвету волос и полупарику, удлинявшему височно-затылочную часть по моде того времени.

- Все наряды Тамары Синявской для сериала шились под заказ, а прототипом образа стала Жаклин Кеннеди.