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Рубрика: В мире

Катар примет участие в ПМЭФ в 2021 году в качестве страны-гостя

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Посла Государства Катар в Российской Федерации Фахада Мухаммеда аль-Аттыйя. Центральной темой для обсуждения стали совершенствование стратегии партнерских отношений между государствами и реализация ряда перспективных деловых проектов и инициатив.

Построение деловых и культурных связей между Россией и Катаром на годы вперед, развитие туризма, экономических связей, инвестиционные проекты, механизмы инвестиционного сотрудничества - эти и другие вопросы обсуждались на встрече в Москве.

"Мы должны сосредоточиться на практических мерах, направленных на развитие сотрудничества с Катаром, - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков. - В феврале 2020 года вступило в силу соглашение об отмене виз между нашими государствами. Это только один из последовательных, закономерных шагов на пути к построению надежных партнерских отношений. Мы направим наши усилия на совершенствование стратегии сотрудничества России и Катара, а на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года продемонстрируем уверенные партнерские отношения".

Переход двустороннего взаимодействия от встреч официальных представителей к повседневной работе субъектов экономики - главная цель сотрудничества России и Катара. Была отмечена ключевая роль рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов, соглашение о создании которой было подписано между Фондом Росконгресс и Катарским агентством поощрения инвестиций в г. Дохе в декабре 2019 года. На текущий момент стороны ведут обсуждение по ряду перспективных инвестиционных и торговых проектов.

"Со своей стороны мы бы хотели выразить солидарность с Правительством РФ в вопросах принимаемых мер, связанных с угрозой распространения коронавируса. Все наши соглашения с Фондом Росконгресс остаются в силе. Катар станет страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Более того, начатая нами работа по подготовке к Форуму продолжается, и мы воспользуемся возможностью детально проработать нашу совместную программу", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар в Российской Федерации Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

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