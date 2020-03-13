Концертный тур Боба Дилана по Японии отменен из-за коронавируса

Концертный тур американского музыканта Боба Дилана по Японии отменен из-за распространения в стране коронавируса COVID-19. Об этом сообщает газета The Yomiuri Shimbun.

Артист должен был выступать с 1 по 24 апреля в различных японских городах, в том числе в Токио и Осаке. Организаторы концертов подчеркнули, что с сожалением приняли решение об отмене тура. Вместе с тем, уточнили они, это сделано в интересах здоровья зрителей.

В Японии относительно быстрыми темпами продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. По последним данным, количество инфицированных в стране составляет 1387 человек. При этом 26 заболевших не смогли побороть недуг и скончались. Наиболее сложная ситуация наблюдается в северном губернаторстве Хоккайдо, где положительные пробы на инфекцию выявлены у 133 человек.