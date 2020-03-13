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13.03.2020 00:00
Рубрика: Экономика

Киловатты резко поумнеют

Летом жители перестанут платить за замену электросчетчиков
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Неделя № 52(8106)
Самостоятельно подсчитывать потраченные киловатты владельцам "умных" счетчиков будет не нужно. Фото: GettyImages Самостоятельно подсчитывать потраченные киловатты владельцам "умных" счетчиков будет не нужно. Фото: GettyImages
Самостоятельно подсчитывать потраченные киловатты владельцам "умных" счетчиков будет не нужно. Фото: GettyImages

К массовой замене счетчиков электроэнергии готовятся энергетики - с 1 июля нынешнего года именно они, а не жители будут платить за установку этих приборов учета. А пока гарантирующие поставщики и сетевые компании, чтобы уменьшить будущие расходы, активно агитируют граждан менять старые "квартирные" счетчики самостоятельно.

Когда поменяют

С июля 2020 года по закону об электроэнергетике расходы на покупку и установку счетчиков электричества перейдут с граждан на энергетиков. Менять приборы будут не одномоментно, а по мере необходимости - если счетчик вышел из строя, истек срок его эксплуатации или поверки или же он просто отсутствует. При этом сам житель может узнать о замене прибора постфактум - если счетчик находится в свободном доступе, например, на лестничной клетке, то тревожить его извещениями о необходимости установки нового счетчика энергетики, по-видимому, даже не будут. При этом, по мнению Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, было бы правильнее менять электросчетчики во всех квартирах многоэтажек сразу - компании могли бы экономить на услугах электриков.

Фото: Сергей Куксин
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Впоследствии, через 16 лет, достаточно будет провести поверку "умного" счетчика (это тоже ляжет на плечи энергетиков), а не менять его. С 2022 года энергетики обязаны будут устанавливать только "интеллектуальные" системы учета, а новостройки будут оснащать ими уже с 2021 года. В 2023 году предполагается ввести штрафы для поставщиков и сетевых организаций, если они установили устаревший счетчик или не предоставили жителю доступ к его "умным" функциям. Как уточняют в ассоциации поставщиков, нарушением будет считаться, если компания не поменяла устаревший или неисправный счетчик. А если срок его поверки или срок службы еще не истек - штрафовать не за что.

Какой счетчик считается "умным"

Как сообщили "РГ" в Росстандарте, интеллектуальный прибор учета должен уметь передавать данные об объемах потребления электроэнергии и о ее качестве, о величине потерь на участке сети от точки измерения до точки поставки, а также "защищать" эти данные. Потребителям должен быть обеспечен бесплатный доступ к информации через интернет. Впрочем, окончательно минимальный набор функций счетчика еще не определен.

Функциональность приборов учета может быть весьма широкой, вплоть до управления через них бытовыми электроприборами, отмечает председатель правления ассоциации Наталья Невмержицкая. Но такие опции - достаточно дорогое удовольствие. Требования к повсеместно устанавливаемым счетчикам не должны быть излишними, по ее мнению, чтобы компании-поставщики не несли лишних затрат. К примеру, в частных домах есть смысл устанавливать счетчики, которые считают электроэнергию в обоих направлениях - на случай, если хозяин дома, допустим, купит солнечные батареи и займется микрогенерацией. Для многоквартирных домов эта функция счетчиков будет явно лишней. Но пока предлагается установить единые требования для приборов и в многоэтажках, и в частном секторе.

Новый счетчик установят, если прежний сломался или устарел

"И хотя производители говорят, что стоимость этих счетчиков отличается рублей на 30, мы видим, что на рынке они продаются с разницей в цене до 2 тысяч рублей",- говорит Невмержицкая.

Цена вопроса

Стоимость счетчика, который полностью соответствует требованиям закона, - 5-6 тысяч рублей. Плюс расходы на его установку - в среднем 3 тысячи. Где компании возьмут эти средства, пока тоже окончательно не решено. В законе установлено, что эти расходы должны учитываться при государственном регулировании тарифов. Но рост тарифов ограничивается предельными индексами изменения платы граждан за коммунальные услуги. Также компании могут ставить счетчики за счет сэкономленных средств. Проблема в том, что экономии от установки счетчиков у гарантирующих поставщиков, "отвечающих" за многоэтажки, практически нет. Сэкономить они могут лишь на сокращении сотрудников, которые обходят дома и вручную снимают показания счетчиков. Но эти затраты - порядка 30 рублей на квартиру в год.

Как рассчитываться

"Умные счетчики" поменяют и порядок общения жильцов с коммунальными службами. Окончательно уйдет в прошлое самостоятельное снятие показаний и заполнение от руки квитанций. Счетчик с интеллектом сам сообщит компании, сколько электричества использовано, а та пришлет жителю квитанцию с суммами, которые нужно заплатить.

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Для жителей автоматическая передача данных - только благо, считает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Через интернет, в личном кабинете, можно отследить историю передачи показаний, можно сверять данные с фактическими на счетчике, видеть расчеты и перерасчеты.

Если же владелец квартиры окажется должником - ему удаленно отключат свет. Включат после погашения долга, тоже виртуально - без визита электрика. Но сам порядок ограничения электроэнергии остается прежним. "Сначала придет предупреждение о задолженности - через 20 дней после расчетного дня. Если вы не оплатили, то через 10 дней вас имеют право отключить. То есть фактически у потребителя есть минимум месяц, чтобы разобраться с долгом", - поясняет Разворотнева.

Сплошные плюсы

По сравнению с другими коммунальными ресурсами в электроэнергетике самый высокий уровень оснащения счетчиками - они есть у 95% потребителей. Оставшиеся 5% обычно не ставят их сознательно.

Фото: AP
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Кто-то, проживая в квартире большой семьей, экономит, внося плату по нормативу только за одного прописанного. Кто-то открыл в квартире майнинговую ферму и почти бесплатно зарабатывает биткоины. Кто-то не платит из принципа. "Будем предлагать им установить счетчик. Фактически за этих людей сейчас платят соседи - неучтенная квартирными счетчиками электроэнергия попадает в "общедомовые нужды" и распределяется на всех жителей дома", - поясняет Невмержицкая.

"Непрозрачность начислений в ЖКХ вызывает много вопросов. Даже в домах с обычными счетчиками невозможно добиться идеальной калькуляции. Во-первых, это вызвано разницей во времени сдачи показаний - кто-то делает это ежемесячно, а кто-то - раз в год. Потом, у разных счетчиков разный класс точности, и это тоже вызывает погрешности", - отмечает Разворотнева. Система "умных" приборов учета решает эти вопросы - и поквартирные, и общедомовые показания снимаются одномоментно и точно. "Умные" счетчики внедряются в Москве, Ярославле. Результаты прекрасные. Жалоб нам не поступало", - говорит эксперт.

Экономика ЖКХ Стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг

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