Little Big представили песню для "Евровидения", о которой и так все догадывались

В эфире программы "Вечерний Ургант" Первого канала состоялась долгожданная премьера песни для конкурса "Евровидение"-2020. Как и предполагали многие - это трек Uno, утечка которого в интернет неожиданно состоялась еще около недели назад.

Как и обещал солист Little Big Илья Прусикин, в песне есть бразильские ритмы, ее мелодия - веселая, танцевальная и лихая. Со специально разработанными для нее дэнс-движениями. Жаль только, что Little Big так и не спели на русском языке (хотя новый тренд конкурса - исполнять песни на языке своих стран, как в 2020 году поступили многие - от Италии до Хорватии и Украины).

Музыка в Uno и вправду бойкая, озорная, но все-таки не столь задорная и самобытно-яркая, чтобы все сразу же пустились в пляс. Как было, скажем, с предыдущими удачами Little Big - Skibidi и I'm O'Key (I'm Not Alcoholic).

Непонятно и то, зачем все-таки группа сообщала, что появившийся в сети 15-секундный фрагмент песни Uno не имеет никакого отношения к "Евровидению"?! Зачем отказывались и не признавались фанатам, что их предчувствия не напрасны?

Но как бы то ни было, слушая Uno в Роттердаме-2020, зрители, наверняка будут подпевать и благодарно пританцовывать. Тем более, что столь удалых и дискотечных треков Россия не представляла еще с 2012 года, когда на конкурс поехали "Бурановские бабушки". И заняли, кстати, вполне почетное 2-е место!

Но мы будем желать группе Little Big, конечно же, еще большего успеха!

Кстати

"Евровидение"-2020 пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая. Информации о том, что конкурс будет отменен из-за пандемии коронавируса, пока не поступало.