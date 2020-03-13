Это четвертая публикация, посвященная судьбе крохотного Гриши Иванова родом из Якутска. Вкратце напомним, о чем речь.

Гриша четвертый ребенок у Сахаи Ивановой. Когда малышу исполнилось четыре месяца, выяснилось, что он тяжело болен. По месту жительства в Якутске диагноз поставить не удалось. Но удалось направить в Москву во всемирно известный Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева. Здесь был поставлен мрачный диагноз - первичный иммунодефицит. У Гриши оказалась генетическая поломка, которая лишает человека иммунитета. Потому любая инфекция, даже самая безобидная, может оказаться смертельной. Началось эффективное, самое современное лечение, руководил которым заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток профессор Дмитрий Балашов.

Гриша был госпитализирован вместе с мамой. И когда наступил момент проведения трансплантации костного мозга, мама стала донором. Может, потому, что времени на поиск донора со стороны попросту не было. Но факт остается фактом: по сути, Сахая вторично подарила жизнь Грише. Трансплантация прошла успешно: клетки - это же родные материнские клетки - прекрасно прижились. И когда однажды было замечено, что мама малыша то и дело куда-то исчезает из больницы, возникло недоумение сотрудников. Произошло невероятное: Сахая, оставив записку, сообщавшую, что ей надо к другим детям, кинула Гришу в больнице.

Центр Рогачева начал поиски исчезнувшей мамы. Разыскали. Она вернулась. Через какое-то время забрала Гришу и улетела с ним - якобы домой. Хеппи-энд? Оказалось, хеппи-обман. Родная мама домой сына не взяла. Сдала его в местный якутский дом ребенка. Написав отказ от сына.

Так Гришка при живых родителях стал сиротой. Его судьба, судя по всему, никого всерьез не волновала. Кроме сотрудников центра Рогачева. Дмитрий Николаевич сказал мне: "Мы отвечаем за своих детей". - "Гришка ваш ребенок?" - "В какой-то степени да. Наши сотрудники его спасли. Он теперь абсолютно здоров. Но его судьба нам не безразлична. Ему требуется постоянное медицинское наблюдение. И детский дом, даже самый лучший, не может быть местом жительства такого мальчика. Ему жизненно необходима семья". Гриша снова оказался в Москве. Сотрудники Центра Рогачева стали искать ему приемных родителей.

Гриша стал жить в Центре. Не в больничных отделениях, а в пансионате для долечивания. А для няни Эльмиры Вартанян ближайшим человечком. Малыш это чувствовал. Стоило Эльмире появиться, его мордашка превращалась в сплошную улыбку и любовь.

Шли дни. Когда сотрудница Центра Рогачева Наталья Стешина рассказала мне о судьбе Гришки, малышу было почти два года. Поехала в Центр. Там у входа в пансионат впервые увидела улыбающегося во весь рот малыша. После знакомства и появилась первая публикация в "РГ" - "Гриша ищет семью". Реакция оказалась стремительной. Появилось несколько желающих усыновить мальчика. Дмитрий Николаевич разрешил опубликовать номер своего мобильного телефона, чтобы потенциальные родители звонили ему напрямую. Настойчивее всего была семья из Якутска. Они просто умоляли отдать им малыша. Состоялся не один разговор по видеосвязи. Из Якутска твердили: "Это наш, наш ребенок".

И... настал день. Центр Рогачева снарядил мальчика в дорогу: одели во все лучшее, новое: комбинезон, шапка, сапожки. Завалили игрушками, подарками. Гриша летел в Якутск в сопровождении любимой няни Эльмиры.

Так получилось, что рейс был в тот день, когда выходит наша - "Российской газеты" - "Неделя". И в ней статья "Гриша едет к маме" с фотографией счастливого Гриши. Командир корабля, увидев эту публикацию, усадил малыша с няней в первый ряд, дал люльку. О необычном пассажире сообщили по громкой связи. Окруженный любовью Гриша прибыл в Якутск. Мальчика и няню встретили новые родители. С букетом цветов.

Хеппи-энд? Снова нет! Когда Гриша с няней, усыновители приехали в дом новых родителей, они неожиданно заявили: Гриша им не подходит, за Гришей уже едут представители детского дома, которые заберут мальчика. Как гром среди ясного неба. Ничего не понимающая Эльмира попросила разрешения покормить Гришу. Ей отказали. Усыновители заявили, что для этого нет времени. И еще раз повторили: за Гришей едет представитель местного дома ребенка и мальчика сейчас туда отвезут. У так называемых усыновителей была договоренность и с местными органами опеки, и с детским домом о том, что мальчугана определят в этот детдом? Очевидно, именно так. Протесты Эльмиры были напрасны. Гришу забрали в дом ребенка. Няню к нему не пустили. Ей пришлось срочно искать ночлег. Уснуть Эльмира не могла. Ночью на такси отправилась в дом ребенка. Там услышала громкий крик. И обнаружила Гришу в спальне с опухшим от слез лицом. В казенном жилье на детский крик, слезы никто не обращал внимания.

Стало очевидным: Грише в детском доме не место. И решение в этой ситуации единственное: Гришу надо срочно возвращать в Москву. Но, еще раз повторимся: очевидное может стать невероятным. Отдавать Гришу Якутск не собирался: "не видели в этом оснований". Кавычки здесь не случайны. Цитирую официальные заявления и документы местных властей. Пришлось объясняться с чиновниками разных уровней. Не стану называть их фамилии, точные должности. В то, что они говорили мне по телефону, поверить трудно. Например, что Гриша по закону принадлежит якутскому дому ребенка. Или, что по закону его нельзя вернуть в Москву. Или, что по закону он должен пройти медицинское обследование в Якутии. Или, что по закону отправить его в столицу можно только в сопровождении их, якутского представителя. Абсурдность объяснений и ссылок дошла до того, что, оказывается, для сопровождающего нет билета на самолет из Якутска в Москву. Я вынуждена была напомнить собеседнику о том, что в Интернете приведены данные о большом количестве билетов на нужный рейс. Вынуждена была сказать, что даже если бы действительно билетов не было, достаточно одного высокого ранга чиновника звонка, чтобы место в самолете появилось.

Гриша с няней Эльмирой Вартанян, невольной свидетельницей процесса усыновления.

Упустим иные подробности. Тем более что мы о них написали и опубликовали. Оказалось, что можно не проводить медицинского обследования Гриши в Якутске. Оказалось возможным приобрести билет для сопровождающего. И даже обеспечить "зеленый коридор" для возвращения Гриши с Эльмирой в Москву.

Так наш малыш снова оказался в Центре имени Димы Рогачева. И продолжился поиск родителей. И они нашлись: хорошая, благополучная семья из Долгопрудного. Фамилию по ее проcьбе не называем. Лишь скажем, что в этой семье есть семилетний ребенок. И очень желателен второй сын. И наверное, Гриша это чувствует. Такой штрих. Да, Гришка - любимец Центра Рогачева. Он завален игрушками. Но когда новые родители принесли ему в подарок игрушечную сову, малыш - я не могу объяснить, почему так, но это так - стал играть только с этой совой, оставив другие игрушки. Есть, наверное, такие флюиды, о которых мы не ведаем.

И что? На сей раз хеппи-энд? И можно сказать, что хорошо все, что хорошо кончается. Да, мне бы хотелось прожить еще какие-то годы, чтобы узнать, как наш Гришка. Очень хочется, чтобы он не помнил тех страшных мгновений, которые были в Якутске, в якутском доме ребенка.

Пока же не могу не рассказать, как шло усыновление. Читатели могут быть в недоумении: какие еще могут быть проблемы? Есть ребенок, которого надо усыновить. Есть достойная семья, у которой есть (что очень важно!) официальное разрешение на усыновление. Так какие проблемы? Оказалось, их выше крыши. Началось с того, что в Центр Рогачева пришла руководитель опеки района Обручево. Она позволила себе разговаривать с профессором Дмитрием Балашовым и главным врачом клиники профессором Дмитрием Литвиновым таким тоном, что они просто опешили. Более всего ее возмущали публикации в "РГ". Какая была в этом необходимость? Зачем придавать огласке какой-то частный случай? И главный аргумент: ребенок не нашего региона. Возможно, руководитель опеки Обручевского района Москвы не знает о том, что "РГ" - не региональный печатный орган. Более того, представитель опеки, призванный заниматься судьбами детей, делит их на своих и чужих.

Сотрудникам Центра Рогачева стало понятно: опека Обручевского района Москвы - никак не помощник. Познакомившись с родителями, готовыми забрать ребенка, опека им "посочувствовала": зачем им больной ребенок? Доктора хотят от него избавиться. Зачем семье такая обуза? В списке на усыновление немало здоровых детей. Выбирайте!

Стало очевидным: в борьбе за судьбу Гришки придется бороться с самой опекой. Опять же упустим подробности. Замечу только: в Центре Рогачева есть записи, сопровождающие Гришину эпопею. Например, что Гришу вообще нельзя усыновлять в Москве, поскольку он приписан к дому ребенка в Якутии. Кстати, руководителя этого дома ребенка успели поменять. Почему? Не знаем. Знаем только, что на место бывшего пришел новый - Эдуард Кондратьев. А время шло. Все ощутимее давал о себе знать замкнутый круг: московская опека не хотела иметь дело с "чужим" ребенком. А Якутск считал ребенка, который практически всю свою жизнь живет в Центре Рогачева, своим и отдавать его не собирался. Поступил совет: раз нельзя примирить московскую опеку с якутской, то желательно записаться на федеральный портал Министерства просвещения РФ. "Онлайн-запись каждый понедельник открывается в 10 утра". Три недели будущие усыновители и представители Центра Рогачева пытались записаться. Безуспешно. Но нам повезло: Наталья Стешина обратилась к детскому омбудсмену Подмосковья Ксении Мишоновой. И она помогла записаться. Усыновителей приняли. Но... Ничего не решили. Вручили пакет бумаг, которые надо оформить. Где? У кого? Как?

Но нам опять повезло. О ситуации я рассказала генеральному директору АНО "Национальные приоритеты" Софии Малявиной. София Андреевна тут же позвонила директору Департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства России Татьяне Синюгиной. И после этого механизм усыновления наконец заработал. Через две недели судьба Гриши определилась. 26 февраля Гриша, заваленный подарками и напутствиями сотрудников Центра Рогачева, уехал с родителями и братом домой, в семью.

Да, все хорошо, что хорошо кончается. Но еще один нюанс. При передаче Гриши в семью должен присутствовать руководитель дома ребенка Якутска и представитель опеки Якутии. Да, они никогда Гришу не видели. Да, непонятна необходимость их присутствия. Не можем понять, зачем тратить деньги на их прилет из Якутска в Москву и обратно, на их проживание в Москве. Мы постоянно узнаем о нецелевом расходовании бюджетных средств. А когда два человека летят из одного конца страны в другой, чтобы доставить три бумажки... Это какое расходование? И еще: документы, касающиеся личного счета Гриши, куда перечислялась его пенсия, представители Якутии... забыли. Почему? Память плохая?

Процесс усыновления прежде всего требует человечности. А на поверку состоит из сплошных запретов, нелепых рекомендаций. И святое дело поиска семьи, усыновления превращается в мучительный бюрократический процесс, в котором человечности нет места. Может, поэтому в нашей стране есть место детским домам...

P.S.

В любви и заботе

С 26 февраля Гриша - младший сын в прекрасной подмосковной семье. Он здесь в любви и заботе. И публикуемая сегодня фотография Гриши сделана в родительском доме.

Тем временем

Беда осталась на Лесной

Сотни неравнодушных людей откликнулись на призыв "РГ" помочь многодетной семье из кубанского города Апшеронска. В конце января Светлана Полицына, пятеро ее детей и трехлетний внук остались без крыши над головой из-за пожара, вспыхнувшего в их стареньком доме по улице Лесной. Причиной, как установили специалисты, стало короткое замыкание электропроводки. Пожарные быстро ликвидировали возгорание, но жилище, где обитала семья, пришло в полную негодность.

Фото: Галина Симкина

После того, как в "РГ" вышла заметка "Пепелище на Лесной", резонанс пошел на всю страну. "Звонили не только из разных районов Кубани, но и из других регионов, - рассказывает Светлана. - А следом за эсэмэсками перечисляли деньги. В сообщениях писали "от друзей "РГ". Благодаря добрым людям ее дети одеты, обуты, накормлены и у них есть крыша над головой. Пока городские власти предоставили им однокомнатную квартиру, а к зиме семья надеется обрести свой дом. По словам Светланы, денег, собранных друзьями "РГ", должно хватить на фундамент.

Татьяна Павловская, Краснодарский край