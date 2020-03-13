Microsoft перенесла конференцию разработчиков в интернет

Компания Microsoft приняла решение перенести конференцию для разработчиков Build 2020 полностью в онлайн-режим. Напомним, что она должна была состояться с в Сиэтле с 19 по 21 мая, но в компании решили отказаться от проведения мероприятия в связи с эпидемией коронавируса.

"Безопасность наших участников является главным приоритетом. В связи с рекомендациями администрации штата Вашингтон, мы решили провести презентацию в онлайн-формате. Следите за новостями", - говорится в заявлении Microsoft.

Build - одно из крупнейших мероприятий компании. Обычно на нем показывают новые версии Windows, Office и других продуктов и сервисов.