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Текст:   Марина Трубилина 
23:44 12.03.2020
Российская газета - Неделя № 52(8106)

Заплатить придется

Минстрой предлагает ввести особый порядок взыскания задолженности по квартплате

Ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги предлагает минстрой. Предполагается, что управляющие компании и поставщиков услуг освободят от необходимости указывать при обращении в суд данные документов жителя.
Ограничение подачи коммунальных услуг в минстрое считают крайней мерой воздействия на должников. Фото: AP Ограничение подачи коммунальных услуг в минстрое считают крайней мерой воздействия на должников. Фото: AP
Ограничение подачи коммунальных услуг в минстрое считают крайней мерой воздействия на должников. Фото: AP

Объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги сейчас достигает почти 1,3 триллиона рублей. Из них долги населения - 570 млрд рублей, подсчитали для "РГ" в минстрое.

По данным Росстата на осень 2019 года, 282 млрд рублей задолжали жители управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК. 139 млрд из них население недоплатило по графе "содержание жилого помещения", 14 млрд за холодную и 25 млрд за горячую воду, еще 14 млрд за водоотведение. 53 млрд рублей должны жители за отопление, 11 млрд за электричество и 0,7 млрд за газ. Еще 290 млрд рублей задолжали за коммунальные услуги граждане, имеющие прямые договора с поставщиками. Из них 50 млрд рублей - долги за воду и канализацию, 125 млрд - теплоснабжающим организациям. 55 млрд задолжало население за электричество, 44 млрд за газ и 14 млрд за вывоз мусора. В целом, как отмечают в минстрое, размер задолженности в последние годы остается примерно на одном уровне.

Фото: Сергей Куксин
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С 1 апреля вступают в силу нормы, по которым в исковом заявлении в суд нужно указывать так называемый идентификатор ответчика. Это могут быть его паспортные данные, номер водительского удостоверения, ИНН, СНИЛС и пр. Такой порядок позволит избежать взыскания долга, например, с однофамильца должника. Однако эти нововведения могут парализовать взыскание долгов за ЖКУ. Как отмечал Комитет Госдумы по жилищной политике, для организаций ЖКХ не установлен принцип обязательности заключения договоров с жильцами. Законодательством не предусмотрены процедуры обязательного получения у жильцов управляющими компаниями или поставщиками воды, тепла и газа таких сведений. Из-за этого введение нормы об указании идентификаторов, которая изначально должна была начать действовать осенью прошлого года, было отложено на полгода.

Минстрой сейчас прорабатывает варианты решения этой проблемы. Ведомство направило в правительство предложение внести в законодательство изменения и освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика, если такими сведениями организации не располагают. Как сообщила "РГ" пресс-служба минстроя, также обсуждается, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут получать сведения о потребителях через ГИС ЖКХ - в системе будет организована идентификация граждан через уникальные единые лицевые счета.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги достигает 570 млрд рублей

По мнению замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова, сейчас жители недостаточно мотивированы своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. "Но своевременная и полная оплата жилищно-коммунальных услуг - обязанность граждан и других получателей этих услуг, которая установлена законодательством. По сути, это такая же плата, как плата за другие товары и услуги, которые ежедневно потребляет гражданин, - за еду, проезд, бензин или поход в театр", - говорит Егоров. Управляющим компаниям и поставщикам услуг нужно активизировать усилия по взысканию задолженности за ЖКУ. "Сейчас появляется все больше доступных и удобных способов оплаты за ЖКУ - от личных кабинетов до автоплатежей", - отмечает Егоров.

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За счет удобства оплаты в министерстве ожидают повышения платежной дисциплины. Сейчас вовремя вносят плату за коммунальные услуги 95-98 процентов жителей.

В минстрое напоминают, что существуют способы мирного урегулирования вопросов по погашению задолженности. Управляющие организации могут предложить реструктуризировать долг через комиссию по урегулированию ситуации. Можно, например, заключить с управляющей компанией соглашение о погашении долга в рассрочку без процентов. К злостным неплательщикам применяются более жесткие меры - взыскание задолженности через суд, арест имущества и ограничение выезда за границу. В крайних случаях может быть ограничена подача коммунальных услуг. Комплекс мероприятий по повышению платежной дисциплины будет предусмотрен и в Стратегии развития жилищно-коммунальной сферы РФ до 2035 года, говорит Егоров.

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