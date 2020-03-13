Названы самые престижные специальности в вузах

Ученые Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС выяснили, какие специальности в вузах люди разных поколений считали самыми престижными и популярными. Специалисты сравнивали три возраста: "цифровое поколение" - 23-29 лет, "миллениалы" - 31-36 лет и "реформенное поколение" - 41-46 лет. Результаты? Вполне очевидные:

Во всех трех случаях в топе оказалась экономика (сюда же входят финансы и менеджмент) - ее отметили от 57 до 70 процентов опрошенных. На втором месте - юриспруденция (45%-63%). А вот на третьем месте - медицина (25%-31%). Многие отмечают ее как очень престижную профессию, но вот реально идут учиться на врача гораздо меньше ребят.

- Высшее медицинское образование, занимающее независимо от возраста респондентов третье место в "престижном" списке, реально получили не более 5% участников исследования, - замечают эксперты РАНХиГС. - Инженерные специальности стабильно привлекают около четверти молодежи.

Эти данные ученые получили на основе опросов, в которых участвовало около 1700 респондентов. Что еще интересного они рассказали? Выросла популярность информационно-коммуникационных технологий (19,3% ответов среди 41-46 летних работников и 25,1% - среди молодежи 23-29 лет). Престижность работы в сферах психологии, социологии, PR и рекламы выросла еще больше - почти в два раза. Существенно "подросла" и работа в сфере государственного и муниципального управления (10,4% ответов среди 41-46-летних работников и уже 21,3% - среди "цифрового поколения").

Но есть здесь и свой "антирейтинг". В него попало сельское хозяйство (2,7%), естественнонаучные дисциплины и математика (5,2%), музыка и культура (6,9%).

Опросы также показали: высшее образование хоть и теряет позиции, но по-прежнему в приоритете у россиян. Более того, если родители закончили вуз, то и дети, вероятнее всего, пойдут учиться в университеты.

А вот еще любопытный факт. Среди тех, кому сейчас 41-46 лет, на платной основе училось всего 15 процентов студентов. А среди "цифрового поколения" - уже 38,6 процента "платников". По данным РАНХиГС, в 2017 году уже половина всех студентов в вузах учились на платной основе.