Пациенты стали меньше жаловаться на медицинскую помощь

Пациенты, получающие медицинскую помощь в рамках программы ОМС, стали меньше обращаться с жалобами на оказанные услуги. Об этом заявил Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в пятницу.

- Статистика ФОМС демонстрирует общий тренд на снижение жалоб пациентов, получающих медицинскую помощь по ОМС по всем направлениям в прошлом году, - сообщила председатель Федерального фонда обязательного медстрахования Наталья Стадченко.

Сильнее всего улучшилась ситуация с отказами в медпомощи. Число жалоб по этому поводу сократилось на 63,8 процента. Улучшилась ситуация и с необоснованным взиманием денег за оказанные пациенту услуги - о таких фактах сообщать стали в два раза реже. Жалобы на качество медицинской помощи сократились на 42,2 процента, непосредственно на организацию работы медицинских организаций - на 40 процентов.

Как показала работа по проверке обращений недовольных пациентов, доля обоснованных жалоб, которые удается урегулировать в досудебном порядке, составляет 56,6 процента.

- Каждая жалоба застрахованного лица рассматривается, при необходимости проводятся контрольно-экспертные мероприятия, - продолжила Наталья Стадченко. - Хочется отметить, что с внедрением института страховых представителей, граждане стали активней обращаться не столько с жалобами, сколько за консультациями. Количество обращений граждан за консультацией (разъяснениям) выросло на 1,2 млн обращений, что безусловно положительно характеризует работу страховых представителей".