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13.03.2020 06:36
Рубрика: В мире

Развиваем связи

Перекрестный год с Россией наполнят конкретным содержанием
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 52(8106)
Николай Удовиченко: Киргизия стала первой страной СНГ, с которой Россия проводит перекрестный год. Фото: sputnik.kg Николай Удовиченко: Киргизия стала первой страной СНГ, с которой Россия проводит перекрестный год. Фото: sputnik.kg
Николай Удовиченко: Киргизия стала первой страной СНГ, с которой Россия проводит перекрестный год. Фото: sputnik.kg
Перекрестный год России и Киргизии будет наполнен не только культурными акциями, но и вполне конкретным деловым содержанием. Стороны готовятся в ближайшие дни утвердить сводную программу мероприятий, часть которых призвана улучшить экономику республики и, соответственно, повысить уровень жизни обычных граждан. Об этом заявил на пресс-конференции в Бишкеке посол РФ в КР Николай Удовиченко.

Впервые в СНГ

Перекрестный год проводится Россией в Содружестве независимых государств впервые. Киргизстан выступает в некоторым смысле пионером, первооткрывателем. Год обещает быть насыщенным и замечательным, что уже показала церемония его открытия, прошедшая в Государственном Кремлевском дворце. Думаю, это было одно из интереснейших культурных мероприятий. Концерт, посвященный перекрестному году, очень понравился зрителям, особенно совместными номерами артистов обеих стран.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Всего планируется провести около двухсот мероприятий, и радует, что мы решили не зацикливаться на культурном сотрудничестве. Год будет посвящен и другим направлениям, в том числе развитию экономических связей, укреплению молодежных контактов, общей истории - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С акцентом на инвестиции

Значимая часть мероприятий нацелена на развитие деловых связей с акцентом на реализацию инвестиционных проектов. В Екатеринбурге планируется провести девятую Российско-киргизскую межрегиональную конференцию, в Москве - заседание двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а на Иссык-Куле - деловой форум. Республику посетит бизнес-миссия фармпроизводителей РФ. Предусматривается и участие киргизстанских предпринимателей в неделе агропромышленного комплекса в России.

Проекты, связанные с сотрудничеством в важных для республики сферах промышленности и сельского хозяйства, часто реализуются путем контактов в деловых кругах. Поэтому предстоящие мероприятия в рамках перекрестного года посвящены поиску новых идей и возможностей для взаимодействия предпринимателей из двух стран. У бизнесменов появится отличная возможность наладить контакты и впоследствии реализовать важные инвестиционные проекты.

Охватят регионы

Фото: vb.kg
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Мероприятия, связанные с перекрестным годом и развитием отношений между Россией и Киргизстаном в целом, пройдут не только в столицах. Ряд событий запланирован в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Подмосковье, в том числе с участием киргизских соотечественников.

Непосредственно в Киргизии мероприятия также пройдут не только в Бишкеке, но и Оше, Джалал-Абаде, Баткене, на Иссык-Куле. Есть желание охватить и другие регионы. Причем не только экономическими или культурными, но и образовательными программами.

О визитах и их уровне

До конца года в Киргизии побывает ряд важных российских деятелей. Причем не только в связи с перекрестным годом, но и мероприятиями по линии интеграционных объединений и организаций, в которые входят обе страны, - ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Предусмотрены визиты на уровне, как минимум, глав правительств. Со своей стороны, я рассчитываю на высокую интенсивность контактов на политическом уровне.

Кстати

Российская сторона взяла на себя финансирование поездок ветеранов Великой Отечественной войны из Киргизии и сопровождающих их лиц на мероприятия, проводимые в РФ в связи с 75-летием Победы. "На данный момент составляются списки участников, - заявил Николай Удовиченко. - Причем связанные с годовщиной Победы мероприятия планируются не только 9 мая, но и в другие дни. Готовятся дискуссии, встречи, другие акции. Главное, чтобы ветеранам позволило здоровье принять участие в этих мероприятиях".

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