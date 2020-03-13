Песков: Президент работает "на полную катушку"

"Безусловно, конечно", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, усилилась ли в Кремле озабоченность в связи с коронавирусом. "Мы просто ощущаем необходимость принимать все необходимые превентивные меры", - сказал он, пояснив, что это не означает того, что что-то ужесточается. "Пока никаких установок на этот счет нет", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратился к участникам "кремлевского пула" с просьбой соблюдать элементарные меры личной гигиены и просто проявлять уважение к коллегам - ведь многие люди часто ходят на работу с насморком и кашлем. Но это не та ситуация, нужно быть внимательным.

Пресс-секретарь президента также призвал "кремлевский пул" и главных редакторов СМИ, сотрудники которых освещают деятельность главы государства, быть особенно внимательным к любым "коронапроявлениям": "Если насморк, кашель, знобит, нехорошее самочувствие - что абсолютно не обязательно должно быть связано с коронавирусом, и если вы просто как-то плохо себя чувствуете, вы не здоровы на 100 процентов, пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле".

"Мы пока работаем без ограничений, президент работает как всегда", - подчеркнул Песков. Но в Кремле обращаются с призывом в этом время быть особо бдительными насчет своего самочувствия - это мера предосторожности и проявление уважения к коллегам и друг к другу.

Журналисты также спросили про ситуацию, когда один из депутатов нарушил карантин и был на сессии, где выступал глава государства. "Убежден, что президент не был в контакте с этим депутатом", - заметил Песков, пояснив, что он был на трибуне и вряд ли этот депутат выступал с нее перед Владимиром Путиным.

"Президентская медицина - это отдельное измерение", - продолжил представитель Кремля. И это не связано с эпидемиологической ситуацией, пояснил он. "Все, что нужно для защиты президента от сезонных и других заболеваний - все делается", - заверил Песков. "Информация о здоровье президента - это не та информация, которая предназначена в деталях для широкой публики. Президент работает "на полную катушку", как всегда", - заключил он.