Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд будет рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии.
- Уведомления Пенсионного фонда, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, - уточнили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. - Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно - к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости.
Кроме того, к этому возрасту взрослые люди уже начинают вплотную задумываться о своих перспективах. И при этом у них еще достаточно времени, чтобы, изучив полученное "письмо счастья", предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недостаточным. Как вариант - подключиться к одной из программ по накоплению добровольного пенсионного страхования. Или придумать свой собственный способ увеличения будущего ежемесячного дохода.
В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какой примерно будет пенсия по старости, исходя из уже перечисленных отчислений, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.
"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов", - подытожил заместитель министра труда и социальной защиты - статс-секретарь Андрей Пудов.
Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы.