Премьеру "Форсажа 9" из-за коронавируса перенесли на год

Пандемия коронавируса продолжает собирать нехорошие плоды с пажитей киноиндустрии: премьеру девятой части сверхуспешной серии Universal "Форсаж" отложили почти на год.

Причина - коронавирус: компания не хочет терять прибыль из-за опустевших кинотеатров.

Планировалось, что зрители увидят фильм 21 мая. Теперь новая дата премьеры - лишь 21 апреля 2021 года.

Об этом сообщается в официальном Instagram франшизы. C уточнением: решение принято из соображений безопасности.

Стоит заметить, что это уже четвертый перспективный голливудский проект, пострадавший от бедствия - вслед за 25-м "Бондом", сиквелом "Кролика Питера" и второй частью постапокалиптического хоррора про практически вымершую землю "Тихое место".