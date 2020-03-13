Принц Персии впервые за 10 лет появился в крупном проекте Ubisoft

Трилогия Prince of Persia о песках времени в 2000-е вывела издателя Ubisoft в высший дивизион игровой индустрии. Восточный юноша, ловко бегающий по стенам в стиле "Матрицы" и отматывающий время вспять, задал тренды во многих аспектах гейм-дизайна, некоторые из которых актуальны и по сей день.

Но вслед за головокружительным взлетом последовал не менее стремительный спад. И если перезапуск 2008 года с осликом по имени "Фара" еще можно было назвать спорным, то "Забытые пески" 2010-го, служившие очевидным довеском к голливудской экранизации, были по иронии судьбы забыты сразу же после релиза.

А потом почти 10 лет тишины - изредка мелькали в инфополе редкие новости про переиздания "Принца" на различных консолях и про совсем незначительные поделки для мобильных платформ.

Режим молчания был прерван в прошлом месяце, когда Ubisoft внезапно анонсировала VR-квест по "Принцу Персии", который поклонники франшизы восприняли, мягко говоря, негативно.

И вот теперь - в сетевом слэшере For Honor стартовало временно событие "Клинки Персии", в котором игрокам предстоит противостоять Принцу в измененном режиме "Захват территорий".

Акция продлится по 2 апреля - ради такого можно даже поставить игру на скачивание - благо, что почти на всех платформах For Honor в свое время раздавали бесплатно.

Что все это значит - пока непонятно. Возможно, издатель таким образом пытается прощупать почву, собрать фидбек геймеров и узнать, насколько герой восточных сказок еще интересен массовой аудитории.