Путин объяснил огромные зарплаты топ-менеджеров

Огромные зарплаты топ-менеджеров госкорпораций президента "коробят", и в интервью он этого не скрывал. Но не так все просто, как кажется на первый взгляд. Владимир Путин говорил с топ-менеджерами. Они объяснили, что нанимают много иностранцев и вынуждены платить им зарплату в соответствии со стоимостью их услуг на международном рынке труда. "Если им платить, то они как начальники должны получать больше", - объяснил президент.

Путин привел пример ситуации с летчиками гражданской авиации: взяли на работу пилотов иностранных компаний, повысили им уровень зарплаты под европейские и американские стандарты. "Теперь военные летчики с удовольствием уходят на кресло второго пилота, потому что в армии стали получать меньше, чем в гражданской авиации. Сразу это перекосило рынок труда, включая министерство обороны", - заметил он.

Но топ-менеджер получает миллион в день, сказал интервьюер Андрей Ванденко. "Насчет дня я не знаю, но многовато, я с вами согласен", - ответил президент. Но в мире нет такого, чтобы начальники получали меньше своих подчиненных. "Но меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен", - еще раз заметил глава государства, согласившись с репликой журналиста, что надо быть скромнее.