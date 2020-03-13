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13.03.2020 10:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Физик-теоретик из Женевского университета раскрыл тайну Вселенной

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Земля, Солнечная система, весь наш Млечный Путь и несколько тысяч ближайших к нам галактик движутся в огромном "пузыре" диаметром 250 миллионов световых лет, где средняя плотность материи вдвое меньше, чем в остальной Вселенной. Как сообщает Phys.org, такую гипотезу выдвинул профессор Лукас Ломбрайзер из Женевского университета (UNIGE).

Уже несколько десятилетий ученые спорят о том, с какой скоростью расширяется Вселенная. Этот показатель рассчитывается при помощи постоянной Хаббла. Однако никто не знает, каково ее справедливое значение. На сегодняшний день признаны достоверными два независимых друг от друга метода расчета.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Они укладываются в рамки предыдущих исследований, но во многом противоречат друг другу. А полученные этими методами данные отличаются друг от друга почти на 10 процентов с отклонением, которое выходит за рамки статистической погрешности. Еще более удивительным было то, что новые исследования каждый раз подтверждали достоверность полученных значений константы Хаббла, при этом они оставались различными.

Гипотеза профессора Ломбрайзера стирает это расхождение, причем ученый не прибегает к "новой физике". Он придерживается идеи о том, что Вселенная не так однородна, как считается многими. По его мнению, материя распределена внутри галактики иначе, чем за ее пределами. Поэтому сложно рассчитать вариации средней плотности материи в объемах, в тысячи раз превышающих размеры галактики.

Однако если предположить, что мы находимся в некоем гигантском "пузыре", в котором плотность материи значительно ниже известной нам плотности Вселенной, то расчеты становятся достоверными. Вопрос в том, какой размер самого пузыря?

Ломбрайзер проверил множество вариантов и нашел, по его мнению, эталон. Согласно его гипотезе диаметр нашего "пузыря" составляет 250 миллионов световых лет. Отталкиваясь от этой величины, физик рассчитал, что если плотность материи внутри него окажется на 50 процентов меньше, чем в остальной Вселенной, то получается новое значение постоянной Хаббла.

Оно согласуется с данными двух основных методов и объясняет расхождение в полученных с их помощью результатах. Кстати, один из них дает значение постоянной Хаббла порядка 74 километров в секунду на один мегапарсек, второй - около 67,4. Наилучшая оценка в настоящее время составляет около 70 километров в секунду на один мегапарсек. Это означает, что Вселенная расширяется на 70 километров в секунду быстрее через каждые 3,26 миллиона световых лет.

Фото: iStock
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Начало спорам положил закон Хаббла-Леметра. Бельгийский физик Жорж Леметр первым предположил, что Большой взрыв произошел 13,8 миллиарда лет назад, и с тех пор Вселенная расширяется. В 1929 году американский астроном Эдвин Хаббл подтвердил это. Согласно его работе, каждая галактика отдаляется от нас, при этом самые отдаленные галактики движутся наиболее быстро.

То есть в прошлом был период времени, когда все галактики располагались в одном и том же месте. Это доказывает, что Вселенная родилась в результате Большого взрыва. Исследование привело к появлению закона Хаббла-Леметра, благодаря чему была рассчитана так называемая постоянная Хаббла. Она служит для оценки скорости расширения Вселенной.

Работа Ломбрайзера говорит о том, что во Вселенной существует множество гигантских "пузырей", подобных нашему. Следовательно, постоянная Хаббла имеет различные значения для различных частей Вселенной.

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