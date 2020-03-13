ФСБ разоблачила канал по оформлению в Подмосковье нелегальных мигрантов

Сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с коллегами из МВД России пресекли противоправную деятельность этнической организованной преступной группы (ОПГ). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области. Участники ОПГ занимались организацией незаконного въезда иностранцев в Россию и оформлением их пребывания в Московском регионе.

"Задержаны 7 активных участников преступной группы. Они причастны к организации незаконного пребывания более тысячи иностранных граждан на территории РФ", - рассказали в управлении ФСБ.

Отмечается, что преступная группировка состояла из граждан России и уроженцев стран Среднеазиатского региона.

В то же время спецслужбы и полиция пресекли деятельность 3 так называемых лабораторий. В них изъяты поддельные миграционные документы, печати и штампы для проставления в национальные паспорта иностранцев отметок о пересечении государственной границы РФ.

Преступный доход задержанных за прошедший год, по данным ФСБ, составил более 10 млн рублей. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по этому делу продолжаются.