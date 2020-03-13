Уникальных кукол в дизайнерских нарядах и ювелирные "украшения" из лоскутков представили мастерицы на тематической выставке в костромском Музее ювелирного искусства.

Екатерина Май: Образ, который я воплощаю в кукле, - это мини-версия моей мечты. Фото: Анна Скудаева

О своих героинях костромички готовы рассказывать часами.

Автор текстильных кукол Любовь Смирнова из творческой мастерской "Ветер в ивах" назвала свою коллекцию "Пуговки на ладошке". Она верит, что вдохновение для создания игрушек ей дает природа.

- Это могут быть нежные цветы, солнечные лучики в листве, капельки росы, снежинки, летний дождь. Я верю, что, вкладывая добро в работу, обязательно получишь такое же добро в ответ. Это дает мне энергию для новых работ, - убеждена мастерица.

Особый шарм выставке придают авторские браслеты, бусы, серьги и колье, изготовленные в различных техниках. Большинство кукол "вышли в свет" в эксклюзивных рукодельных ювелирных украшениях, изготовленных из драгоценных и полудрагоценных камней, бисера и даже… льняных лоскутков.

- Это направление сейчас набирает популярность. Кто-то считает, что ткань - не совсем привычный материал для изготовления украшений, но я убежден, что все модели очень интересны и достойны того, чтобы быть представленными на выставке, - считает руководитель Музея ювелирного искусства кандидат культурологии Денис Иванцов.

Некоторые кукольные сережки стоят дороже, чем украшения для взрослых

У каждой куклы - текстильной, вязаной крючком в технике амигуруми или у лимитированной коллекционной, изготовленной из пластика или винила, - своя судьба, легенда, свой образ и настроение. Мастерица Ольга Бурая считает, что куклы не дают людям скучать, они нужны и детям, и взрослым. Свои шедевры она создает вместе с внучкой.

- Мы со Стефанией делаем кукол, вживаемся в образы и играем, - признается она.

Наряду с тряпичными куклами-"помощницами", нежно убаюкивающими малышей "куклами-подушками" и праздничными "масленичными" пузатыми фигурками в витринах музея разместились изысканные виниловые коллекционные игрушки, словно сошедшие с модных подиумов. В отличие от тканевых собратьев такие хрупкие экспонаты требуют особо бережного отношения. Эти миниатюры, имеющие портретное сходство с популярными артистами и героями фильмов, не подходят для игр детей и предназначены исключительно для того, чтобы любоваться ими через стекло.

- Для меня кукла - это сбывшаяся мечта. Иногда я представляю себя в этих образах: актриса Одри Хепберн, рок-дива… Что-то из нарядов прошлых эпох я не могу позволить себе надеть. А созданная игрушка - это мини-версия моей мечты. Для меня "игра в куклы" состоит в том, чтобы создать определенный образ: подобрать одежду, украшения, аксессуары. Все выглядит "по-взрослому": кожа, перламутр, металл, кристаллы, стразы, жемчуг, натуральный гранат. Я очень люблю кукольную мелочь - сережки, крохотные колечки. Иногда они стоят дороже, чем украшения для взрослых, - поделилась коллекционер кукол Екатерина Май.

Для мастерицы Анны Егоровой изготовление вязаных кукол крючком стало чем-то большим, чем просто хобби.

- Я называю свое занятие "куклотерапия". Куклы - это мои дети. "Не доиграли в детстве", - говорят мне знакомые. А вот и нет! Игрушек всегда хватало, просто куклы - это своего рода особый вид искусства. Кто-то картины пишет или поет. А я - с куклами. Ведь в них есть какое-то очарование, - заключает она.

Справка "РГ"

"Кукольные миры" - коллективная выставка, замысел которой в создании в каждой из витрин авторского кукольного мирка с особыми жителями, волшебной атмосферой, с необычной модой и уникальными ювелирными украшениями. Экспозиция будет работать в Музее ювелирного искусства (город Кострома, ул. Советская, 7) до первого апреля.