Военные из учебного центра в Коврове превратили городской троллейбус в музей на колесах и выпустили его на маршрут. Так во Владимирской области стартовал проект "Память военных лет".

Ковровская "учебка" - соединение именитое и знаменитое. 467-й гвардейский Краснознаменный Московско-Тартусский учебный центр Западного военного округа готовит самых разных специалистов для сухопутных войск и ПВО: от механиков-водителей и операторов зенитных комплексов до кинологов и снайперов. Хотя обычно военные стараются не афишировать полные наименования своих частей, ради праздника сделали исключение - титул "учебки" со всеми регалиями и эмблемой красуется на самом видном месте, рядом с входными дверьми.

- Память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, их мужестве и самопожертвовании должна жить в сердцах каждого из нас вечно. Именно поэтому мы запустили первый в своем роде такой проект, - рассказал командир учебного центра полковник Иван Шканов.

Армия России способна за час спрятать от противника крупный город или танковую дивизию, перелицевать предоставленный городскими властями троллейбус для нее - плевое дело. С созданием мобильного музея взвод курсантов управился за пару дней. С какой стороны ни подойди к колеснице, сразу бросается в глаза поздравление с грядущим 75-летием Победы. Акция приурочена к юбилею, хотя после Девятого мая снимать троллейбус с маршрута никто не собирается. Напротив, если музей на колесах понравится горожанам, подобный транспорт планируют запустить и в других городах Западного военного округа.

"Мы будем пускать троллейбус по разным маршрутам, чтобы его увидели все ковровчане", - уточнили в администрации города.

Кстати

Салон троллейбуса оклеен портретами местных фронтовиков и рассказами о них. Здесь же размещен адрес мобильного пункта оцифровки документов военных лет для акции "Дорога памяти" - это проект Минобороны РФ, призванный собрать данные обо всех без исключения участниках Великой Отечественной войны. Десятки миллионов фотографий фронтовиков, партизан, работников оборонных заводов и жителей блокадного Ленинграда войдут в экспозицию мультимедийного музея на территории Главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.