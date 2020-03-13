Липецких сотрудников МЧС заподозрили в коррупции

Высокопоставленные служащие главка МЧС по Липецкой области стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве. В управлении проходят обыски и выемка документов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, должностные лица липецкого ГУ МЧС, выполняющие организационно-распорядительные функции, в период с июля по сентябрь 2019 года получили от ряда сотрудников денежные вознаграждения за покровительство по службе.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с органами полиции, ФСБ и управлением собственной безопасности МЧС России.

- Проводится масштабный комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и роли конкретных должностных лиц, причастных к совершению коррупционного преступления. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в служебных кабинетах руководства ГУ МЧС России по Липецкой области и по месту их жительства проходят обыски и выемка бухгалтерской документации, представляющей интерес для следствия, допрашиваются свидетели и очевидцы, - добавили в СК.