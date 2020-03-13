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Текст:   Владимир Кузьмин 
13:29 13.03.2020

Мишустин поручил модернизировать систему ЖКХ в малых городах

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству финансов и министерству строительства и ЖКХ до июля подготовить предложения для расширения с 2021 года программы модернизации коммунальной инфраструктуры на малые города с численностью населения до 100 тысяч человек.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

"Основная причина аварий наших коммунальных систем - это их крайний износ, и все это знают, - подчеркнул глава правительства в Переславле-Залесском на совещании по развитию малых городов. - Но, к сожалению, последнее время таких ЧП становится все больше и больше, и решение, конечно, только одно - это обновить и модернизировать объекты ЖКХ. Это и есть основа развития российских городов на долгие годы". Правильное обновление устаревшей коммунальной инфраструктуры, добавил Мишустин, принесет экономический эффект в другие отрасли, например, позволит развивать строительство.

Фото: AP
Минстрой предложил ввести новый порядок взыскания задолженности по ЖКХ

Минстрой предлагает на пяти пилотных проектах в конкретных муниципалитетах продемонстрировать потенциальную отдачу от реализации программы. Это города Орск, Переславль-Залесский, Козьмодемьянск, Новоалтайск и Белово. Уровень софинансирования проектов регионами предполагается установить не более 2-4 процентов, срок реализации не должен превышать трех лет, срок окупаемости - не более пяти.

Ключевыми целями реализации пилотного проекта станет системное обновление объектов коммунальной инфраструктуры с использованием новейших технологий, снижение аварийности, повышение качества коммунальных услуг и обеспечение комфортных условий проживания граждан.

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