В Москве дерево раздавило водителя Mazda

На востоке Москвы водителя иномарки насмерть придавило упавшее дерево.

Как сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД, трагедия произошла в 11.50 у дома № 16 на 1-й Мясниковской улице. Дерево упало на проезжавшую мимо Mazda. Иномарка проехала еще 100 метров и врезалась в припаркованные машины.

Водитель Mazda от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства его гибели выясняет следственно-оперативная группа. Напомним, что сегодня в Москве введен "оранжевый" уровень опасности из-за сильного ветра. Власти города призвали москвичей быть предельно внимательными.