В Москве помогут оформить выплату при рождении ребенка на дому

Подать заявление на выплаты при рождении ребенка в Москве можно, не выходя из дома. Об этом сообщила на портале mos.ru Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

"Мы внедряем проактивный подход в предоставлении социальных услуг москвичам. Если молодые родители получили региональную выплату по рождению детей, но еще не воспользовались федеральными мерами поддержки, мы информируем их о такой возможности и при необходимости помогаем оформить заявление. Всего планируется навестить 43 тысячи московских семей, сотрудники Департамента труда и соцзащиты лично проинформировали уже 18 тысяч семей", - рассказала вице-мэр.

Сотрудники Департамента труда и соцзащиты населения сами навещают родителей и рассказывают о том, какие выплаты им полагаются, а также помогают оформить необходимое заявление. О проведении встречи они договариваются по телефону, рассказывают какой пакет документов необходимо подготовить.