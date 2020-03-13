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13.03.2020 16:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Более 215 деревьев повалено ветром в Москве

Текст: Ирина Огилько

В результате урагана в столице один человек погиб, еще двое пострадали. Упало более двух сотен деревьев, сообщили в комплексе городского хозяйства.

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Как пояснили в ведомстве, 216 деревьев упали, их них убрано 117, повреждено 48 автомобилей, нарушены кровли 12 строений, зафиксировано 2 случая обрыва электропроводов, впрочем, подача электроэнергии уже восстановлена.

В результате погодных условий пострадали 2 человека, один погиб.

На данный момент москвичам и гостям столицы все еще рекомендуется по возможности пережидать непогоду в капитальных строениях, не выходить на прогулки в парки, не укрываться под деревьями, не оставлять без присмотра детей, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Все службы города были оперативно переведены на усиленный режим работы. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического комплекса, резервные мощности переведены в режим повышенной готовности.

Все городские службы получили предписание по защите от порывов ветра зданий, строительной техники, строящихся объектов, объектов торговли и рекламных конструкций.

Во всех префектурах созданы и мобилизованы группы оперативного реагирования, которые незамедлительно выезжают для устранения последствий сильного ветра. Особое указание дано департаменту образования - в их адрес направлены рекомендации о недопущении прогулок школьников и дошкольников во время непогоды.

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Заблаговременно и в постоянном режиме проводится информирование населения о складывающейся в городе обстановке. Оповещение осуществляется по всем основным телевизионным и радиоканалам. Задействованы мультимедийные средства общественного транспорта, запущено онлайн-информирование населения на метрополитене.

Как отметили коммунальщики, службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществлять постоянный мониторинг обстановки, оперативно реагировать на обращения граждан.

Напомним, что, согласно метеорологическому прогнозу, 13 марта ожидались сильные юго-западный и западный ветра с порывами до 20-25 м/с.

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