В Москве введен "оранжевый" уровень опасности

В Москве и Московской области Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности.

Повышенная вероятность различных ЧП связана с сильным ветром. В столичном регионе скорость порывов с самого утра достигает 20-25 метров в секунду, что в пять раз выше обычных значений.

В связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, отметил мэр Сергей Собянин. Через Twitter он обратился к подписчикам с просьбой проявить максимальную осторожность. По прогнозам Гидрометцентра, порывистый ветер в Москве и Подмосковье сохранится в течение, как минимум, ближайших 12 часов.