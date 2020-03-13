В Подмосковье сгорел Moscow Country Club

Фешенебельный комплекс для загородного отдыха Moscow Country Club в Подмосковье серьезно пострадал при пожаре.

Как сообщает ТАСС, пожар в гостинице и ресторане на 31 километре Волоколамского шоссе начался в 0:25. Спустя два часа возгорание локализовали на площади тысяча квадратных метров. Людей в гостинице и ресторане не было.

По предварительным данным, серьезно повреждено здание ресторана, объятое огнем на 700 квадратных метрах. В элитной гостинице пламя уничтожило кровлю. Тушение пожара продолжается.