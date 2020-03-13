Самодельные игрушки пройдут испытание лабиринтом и шорт-треком, сразятся на мечах-контроллерах, поищут мины и даже станцуют парами. Все это представят юные техники на открытом фестивале "Робоарт" в Воронеже 14 и 15 марта.

Участников разделят на четыре группы в зависимости от возраста. Юные конструкторы устроят гонку робожуков с вибродвигателем. У ребят постарше будет "арена" для рыцарского турнира, дорожки для боулинга и… мусор для роботов-утилизаторов. Самые хитроумные машинки смогут потушить пожар и взобраться по лестнице. Запланирован и мини-чемпионат для летающих "беспилотников".

На фестивале традиционно откроют выставку роботов - от бытовых помощников и медицинских экзоскелетов до кинетических скульптур, инсталляций и сенсоров, используемых в качестве музыкальных инструментов. Всем гостям предложат увлекательные мастер-классы и научные эксперименты. Понаблюдать за соревнованиями можно будет 14 марта во Дворце творчества детей и юношества.

Во второй день фестиваль переместится в главный корпус ВГУ. Помимо турниров и интерактивных шоу, здесь пройдет защита конкурсных проектов, олимпиады по программированию и 3D-моделированию.

"Робоарт" проходит уже шесть лет и собирает более тысячи ребят со всех уголков страны. Подробности и расписание - на сайте roboart36.ru/roboart.

Прямая речь

Алексей Федотов, организатор, директор Экспериментальной технической школы:

- На фестивале нет предварительных этапов отбора, все дети выступают на равных. Талантливым ребятам "Робоарт" дает возможность познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом и творческими идеями. Когда ребенок понимает, что его многодневный (а иногда и многолетний) труд оценили, похвалили и наградили, - велика вероятность, что интерес перерастет во что-то большее.