В Воронеже открылась выставка писем с фронта

Что немцы, итальянцы и венгры писали родным о жестоких боях в Воронеже. Об этом расскажет экспозиция, которая включает 80 стендов с письмами и уникальными военными картами, оружием и снаряжением времен Великой Отечественной войны.

Выставка "Сражение за Воронеж в письмах солдат и немецко-фашистских захватчиков" открылась в здании регионального управления Федерального казначейства.

Часть документов, представленных в экспозиции, найдена поисковиками Воронежского педагогического университета (ВГПУ), другую предоставило казначейство, некоторые письма и фотографии получены по обмену из итальянских музеев.

"Это письмо пойдет уже с передовой. Мы вчера сменили другую часть и уже имеем тяжело раненых. Русские нас страшно обстреливают, а их летчики не дают покоя ни днем ни ночью. Мы лежим в окопах под Воронежем. В три часа ночи русские пойдут в наступление. Если бы это для меня кончилось", - писал жене в Штеттин Георг Муртини.

В письмах немецких захватчиков читается страх и ужас, который точно передает эта фраза: "Здесь плавится даже кирпич".

В немецких письмах сателлитов постоянно звучит вопрос: "Зачем мы сюда пришли?"

На открытии выставки зампредседателя совета ветеранов Ленинского района Воронежа, танкист Николай Борисов рассказал, как он писал письма с фронта. Борисов воевал с декабря 1943 года, дважды был ранен. Со своим экипажем подбил десять фашистских танков. Дошел на Т-34 от Воронежа до Праги.

- У танкистов не всегда получалось сохранить письма из дома - танки горят. Но у каждого во внутреннем кармане было пару листков бумаги и карандашик, чтобы написать в свободную минуту: жив-здоров, бью немцев. Там же лежали документы и трофейный пистолет - табельный был в кобуре на поясе, - а боковые карманы ватника оттягивали две гранаты, - поведал ветеран-танкист.

Отец заместителя руководителя Федерального казначейства РФ Александра Михайлика участвовал в Острогожско-Россошанской операции:

- Мой отец воевал на Воронежской земле. Он рассказывал, что здесь практически полностью погибла 2-я венгерская армия: из 203 тысяч человек домой вернулась лишь четверть. В письмах немецких сателлитов постоянно звучит вопрос: "Зачем мы сюда пришли?" Думаю, необходимо повторно издать письма этих солдат на языке оригинала, чтобы родственники венгров и итальянцев, погибших здесь, тоже могли их прочитать.

Экскурсоводом на открытии выставки выступил ректор педуниверситета Сергей Филоненко. Он подробно рассказал о трофейных открытках, оружии и снаряжении.

- А это, пожалуй, самое интересное письмо из всей экспозиции, - Сергей Филоненко подвел гостей к стенду. - "Здравствуй, дорогая Аня! Сообщаю, что жив и здоров. Вот уже 8 дней, как я нахожусь в Берлине, в самом логове фашизма, - писал 3 мая 1945 года жене воронежец, гвардии старший лейтенант Александр Копытин. - Моя мечта осуществилась. Я достиг Берлина. Я очень боялся, что мое здоровье не дотянет до Берлина. Оказалось, дотянули, да еще, оказывается, много сил и на дальнейшее".