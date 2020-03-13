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13.03.2020 03:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине двести человек рискнули жизнью ради рыбалки

Текст: Евгения Шерешевская

Около двухсот рыбаков-любителей вопреки здравому смыслу вышли 13 марта на ненадежный прибрежный лед залива Мордвинова в юго-восточной части Сахалина.

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Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, увлеченных подледным ловом людей не остановили ни предупреждения о разрушении припая, опубликованные в местных СМИ, ни сигналы сирены и дымовых шашек на побережье, ни отжимной ветер и ухудшение погоды. Рыболовы пренебрегли даже зловещим сочетанием "пятница тринадцатое".

"Несколько человек пришли в себя только когда под их ногами начал ломаться лед, и они без вещей успели добежать до берега", - передал с места события сотрудник Центра Госинспекции по маломерным судам Дмитрий Селин.

Он напомнил, что при попадании в ледяную воду человек проживет максимум пять минут. В заливе Мордвинова у берега остался полуторакилометровый припай, который продолжает разрушаться.

Спасатели пытаются убедить людей вернуться на берег. В случае моментального разрушения припая при неблагоприятных метеоусловиях они технически не смогут одновременно оказать помощь всем двумстам людям.

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