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13.03.2020 09:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ЕАО новые танки Т-80БВ прорвали оборону "противника" в ночном бою

Текст: Юлия Гарднер

В Еврейской автономной области на полигоне Биджан прошло двустороннее тактическое учение, во время которого отрабатывались новые принципы ведения современного боя. Основной ударной силой выступила танковая рота, состоящая из танков Т-80БВ, которые поступили на вооружение несколько месяцев назад.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Тактические группы действовали друг против друга на лесисто-болотистой местности. Мотострелки отработали маневренную оборону, заняв заранее подготовленные позиции. Противодействующее им танковое подразделение провело разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов, выявив слабые стороны условного противника.

"Для захода с фланга танкисты в течение нескольких суток совершали скрытную передислокацию. На третьи сутки они нанесли мощный удар ночью, выбив "неприятеля" с указанного рубежа", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В общей сложности в учении задействовали более 500 военнослужащих, около 100 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также беспилотники "Орлан-10".

Справка "РГ"

Т-80БВ - одна из новейших модернизационных версий созданного в 80-е годы прошлого века танка Т-80. Это скоростная машина с газотурбинным двигателем, который позволяет тяжелому танку трогаться с места очень плавно и идти по глубокому снежному насту. Систему управления огнем танка эксперты называют одной из лучших в мире. В совокупности с уникальной ходовой частью и высокой плавностью хода она позволяют вести эффективный огонь на пересеченной местности при скорости до 35 км/час и любом положении башни. На такой скорости в движении прицельно стрелять не может ни один танк в мире.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО

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