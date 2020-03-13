В Находке произошла разгерметизация емкости с мазутом

На топливном складе котельной, расположенной в Находке в Приморском крае, произошла разгерметизация емкости с мазутом объемом три тысячи кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Приморскому краю.

По данным ведомства, разгерметизация произошла в емкости, где хранится мазут, используемый в качестве котельного топлива. Сейчас на месте работают спасатели, проводятся мероприятия по предотвращению утечки и разлива топлива. На месте сооружается система защитных дамб, мазут откачивается в другие емкости.

Авария не повлияла на работу котельной. Информации о пострадавших также нет.