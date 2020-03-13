Видео: В Хабаровском крае спасатели сняли рыбака с отколовшейся льдины

В Ванинском районе Хабаровского края сотрудники МЧС спасли рыбака, который оказался один на льдине вместе со своим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Отколовшееся ледовое поле стало относить в сторону открытого моря. Когда появилась угроза разлома льда, все люди стали уезжать с места рыбалки, но один мужчина задержался. Он собирал снасти и не смог вовремя покинуть опасную зону", - отмечается в сообщении.

На место ЧП выдвинулись сотрудники ГИМС МЧС России и поисково-спасательного отряда из города Советская Гавань на аэроботе. Поиски осложнялись из-за сильного волнения моря и ветра, а также удаленности оторвавшегося ледового поля от берега. Из порта Ванино для помощи направили буксир.

В итоге человека доставили на берег. В медицинской помощи он не нуждался.