Памятник археологии пока не пострадал

В непосредственной близости к Лебяжскому городищу - памятнику археологии федерального значения - на берегу Вятки работает тяжелая гусеничная техника, бульдозером срезан примерно метровый слой почвы. То и дело по грунтовой дороге проезжают груженые лесовозы. Нет ли угрозы непосредственно памятнику? Чем он примечателен? Максим Русанов, поселок Лебяжье Кировской области.

Руководитель археологической лаборатории Вятского госуниверситета Алексей Кайсин:

- Границы памятника в настоящее время не тронуты. Работы проведены не на площадке городища, культурный слой пока не пострадал. Конечно, вызывает опасение, что городище может "сползти" в воду, но специалисты органа, отвечающего за охрану объектов культурного наследия, следят за ситуацией. Основная проблема в Лебяжье возникла с водоохранной зоной.

Что касается памятника археологии, то Лебяжское городище - одно из восьми известных на вятской земле городищ - впервые кратко описал в 1865 году Петр Алабин, управлявший в те годы Вятской удельной конторой. В 1887-1888 годы памятник осмотрел археолог Александр Спицын и, кроме всего прочего, отметил, что, по словам местных крестьян, к XIX веку на памятнике предпринимались масштабные раскопки кем-то из приезжих археологов.

Памятник располагается на треугольном мысу высотой более 20 метров, образованном коренным берегом Вятки и устьем реки Лебедки. Площадь городища составляет около 1000 квадратных метров, относится оно к ананьинской культурно-исторической области. Место стоянки древних людей, датируемое VII-III веками до нашей эры, изучено недостаточно.

Вятский государственный университет совместно с Институтом археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан в течение двух лет проводят археологические работы на вятских городищах раннего железного века. В прошлом году изучалось Чижевское, в этом году будет изучено Наговицынское, в следующем году, я думаю, мы отдадим приоритет как раз Лебяжскому городищу.

Проверьте самостоятельно

Теплоснабжающая организация прислала мне квитанцию, в которой к оплате выставлена дополнительная сумма за услуги, оказанные в 2019 году. Как проверить, правильно ли произведена корректировка? Татьяна Михайлова, Ижевск.

Председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ "Объединение советов домов Удмуртской Республики"Александр Евсеев:

- Самая распространенная причина, по которой приходится делать доначисление, - не работавший какое-то время общедомовой прибор учета, из-за чего расчеты производились по нормативу. Увеличение суммы также могло дать включение в расчеты теплопотерь и неправильно указанные в базе данные о площади помещений в доме.

Жители могут сами проверить правильность корректировки. Начать нужно с того, чтобы по вашему запросу управляющая компания или исполнитель услуги предоставили сведения о показаниях прибора учета (по каждому месяцу с января по декабрь). Их нужно сравнить с теми суммами, что были указаны в платежных документах. Сумму корректировки можно посмотреть на сайте "ЭнергосбыТ Плюс" (большую часть ижевчан обслуживает именно эта компания. - Прим. ред.), где размещается информация о начислениях по каждому дому за прошедший год, о нормативах и показаниях приборов учета с разбивкой по жилым и нежилым помещениям. Есть дома, в которых нежилые помещения имеют индивидуальное подключение, объемы их потребления не должны суммироваться с объемами потребления в квартирах. Также необходимо проверить, правильные ли общие площади жилых и нежилых помещений легли в основание расчетов.

Обратитесь к специалистам

Моя мама - аллергик. Сейчас нежелательная реакция у нее возникает даже на те косметические средства, которые до выхода на пенсию она использовала безболезненно. Например, на хну. Что ей можно посоветовать для закрашивания седины? Маргарита Серебрякова, Нижний Новгород.

Руководитель салона красоты Елена Маркина:

- Людям с аллергией нужно тщательно выбирать и косметику, и мастера, и салон. Ведь как работает масс-маркет-индустрия? Производителю важно, чтобы продукт давал моментальный эффект. К примеру, клиент хочет, чтобы у него были блестящие волосы. В ход идут полимеры, силиконы. Эти вещества накапливаются и плохо вымываются. В перспективе ухудшается внешний вид волос, возникает аллергия.

Главное для салона красоты, который дорожит репутацией, - не нанести вреда здоровью клиента. Нужно заботиться и о мастерах. У нас работает стилист-парикмахер, у которой была сильнейшая аллергия на большинство продуктов вплоть до обычного мыла. Врачи ей советовали сменить профессию. Сейчас она работает на проверенной голландской продукции, у мастера уже несколько лет нет ни одной негативной реакции. Это с учетом того, что приходится использовать осветлители - многие женщины знают, какой запах обычно стоит в этом случае. А тут ничего, кроме цветочного аромата. Такую продукцию можно рекомендовать не только аллергикам, но даже беременным и кормящим женщинам.

Что касается восстановления, то мы всегда начинаем с диагностики, диалога с клиентом. Пытаемся понять, что нужно волосам - питание, увлажнение. Встречаются волосы, которые мы между собой называем "инвалидами": они пострадали от химической завивки, горячей укладки или неправильного окрашивания. Таким волосам нужно восстановить каркас. Процедура называется Bond fusion. Она не имеет отношения к ламинированию, ботоксу волос. Рассчитана на долгосрочный результат, который клиент будет поддерживать специальным домашним уходом.

Вообще экологичность и безопасность косметики - это актуальный запрос современного общества. Очевидно, что восстанавливающая маска для волос не может быть полностью органической, нужные вещества не поступят в волос, для этого требуются химические элементы, отвечающие за их транспортировку. Но регулярный уход должен быть максимально натуральным. К примеру, мы разработали собственную линию по уходу за волосами, основанную на органических маслах. Она подходит даже тем, у кого проявляются аллергические реакции.