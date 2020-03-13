На целую декаду ребята из 11 студенческих отрядов забросили лекции и семинары и уехали в небольшие населенные пункты нескольких районов края. Но совсем не отдыхать. Их ждал "Снежный десант", профориентационные встречи со школьниками, концерты и спортивные мероприятия, киновечера и мастер-классы, работа на социальных объектах и помощь ветеранам.

Широкомасштабной акции "Десант Прикамья", в рамках которой проводится и "Снежный", уже пять лет. Придуманная студентами Пермского аграрно-технологического университета имени Прянишникова (ПГАТУ), она ширится из года в год. Если в 2018 году в районы "десантировались" 150 человек, в прошлом - 200, то в этом - уже 270.

Расширилась и география. Так, впервые отряд "Малахит" "Десанта Прикамья" отправился в Берёзовский район. Далее - в Осинский, Усольский, Соликамский, Красновишерский, Большесосновский, Чердынский и другие. В этом году к акции подключились Уинский, Кунгурский, Краснокамский районы. "Российская газета" приняла участие в очередной вылазке - в этот раз в небольшое село Серга Кунгурского района.

Студент первого курса ПГАТУ Дмитрий Захваткин в десанте участвует впервые, хотя много о нем слышал. Его старший брат был одним из тех, кто, как говорится, стоял у истоков - был членом самого первого стройотряда "Малахит".

Захваткин-младший сегодня, так же как когда-то его брат, участвует в десятидневном десанте по селам и деревням края. Вместе с товарищами он убирает снег во дворах ветеранов и инвалидов, участвует в концертах, проводит мастер-классы, передавая школьникам свои умения и навыки. Словом, продолжает своеобразную традицию добрых дел. Кстати, по идейным соображениям.

Да, довольно сложно предположить, что нынешняя молодежь на самом деле верит в добро и получает удовольствие, помогая окружающим. В потоке новостей об аномалиях общественной жизни любые рассказы о нормальных человеческих поступках выглядят пафосными, преувеличенными. Но, оказывается, вокруг полно людей, с радостью помогающих нуждающимся.

- Волонтерская деятельность - это здорово, - раскапывая сугробы, поддерживает Дмитрия его друг Денис Баер. - Ты даешь людям то, что им нужно, и видишь, как они благодарны. И это так круто! Кроме того, есть и другая ценность - мы

команда, можно сказать, семья. И это такие эмоции, о которых не рассказать словами.

- Мне нравится помогать людям, поэтому, когда мне предложили вступить в стройотряд, я пошел с удовольствием, - говорит студент ПГАТУ Максим Мазунин. - А потом еще оказалось, что тут такие классные люди собрались. Если честно, я их очень люблю.

Попасть в отряд не так уж просто. Здесь существуют правила и требования, по которым происходит отбор "десантников". Каждый претендент должен выполнить определенное задание, после чего его ждет собеседование с опытными бойцами, которые, собственно, и принимают решение, быть новому члену отряда или нет.

К примеру, второкурсник ПГАТУ Максим Шулев попал сюда далеко не сразу.

- Кроме удовольствия от помощи другим и радости от общения стройотряд развивает творческие способности, - говорит он. - Причем их наличие или отсутствие никого не волнует. До того момента, как я пришел в Российский студенческий отряд, вообще, что называется, не пел, не плясал. Зато сейчас умею все и мне не страшно выступить на любом концерте перед любой публикой.

По его словам, стройотряд стал настоящей школой жизни. И сельский труд, многим горожанам кажущийся очень сложным, для него оказался проще простого. Не то что делать поздравительные открытки с помощью ниток.

Умение создавать что-то своими руками, придумывать игры и развлечения для детей и взрослых - необходимый навык. Пока одни кидают снег и колют дрова, другие учат ребятишек лепить снежные скульптуры, придумывать поделки из бумаги. Словом, востребованным становится любое умение. Но главное для вступления в отряд - человеческие качества: доброта, отзывчивость, общительность и чувство коллектива.

Пенсионерка Галина Балаковская живет в селе Серга сколько себя помнит. Ее знают все - как-никак продавец в магазине, да и она тоже каждого. Хотя уже лет 10 редко выходит на улицу, а в последние годы и вовсе там не появляется. Даже до кухни не каждый день дойдет - здоровье, возраст...

Помогает ей Нина, соседка из дома напротив. И в магазин сходит, и еду приготовит, и в комнате приберется. Но когда совет ветеранов предложил помощь студентов, Галина Павловна и раздумывать не стала - от такого не отказываются.

- У нас немного совсем одиноких людей, - говорит член совета ветеранов Сергинского поселения Галина Третьякова. - Но у некоторых родные живут в Перми, и не часто приезжают, чтобы помочь.

Деревня, а так называют свое село сергинцы, все больше стареет, молодежь уезжает на учебу и не возвращается.

- В прошлом году у нас было 256 учеников, а в этом - только 203, - говорит исполняющая обязанности заместителя директора по воспитательной работе Сергинской средней школы Нина Сагитова. - Девятилетка в соседней Насадке теперь наш филиал.

Хотя учеников год от года в Серге становится все меньше, качество выпускников местной школы остается на уровне. Ребята показывают неплохие результаты по ЕГЭ и ГИА, участвуют в районных и краевых конкурсах. Недавно ученица Сергинской школы вернулась с межрегиональных краеведческих соревнований - заняла второе место. По свидетельству Нины Сагитовой, все выпускники 11-го класса без особых проблем поступают в вузы Перми. А вот такие "снежные десанты" помогают с профориентацией.

- Все чаще на вопрос, откуда они узнали про данный вуз, абитуриенты при поступлении указывают, что от участников "Десанта Прикамья", - говорит председатель организационного комитета молодежной патриотической акции "Десант Прикамья" Андрей Костарев. - Многие первокурсники сразу после зачисления интересуются, как попасть в такой отряд.

А для многих "Десант Прикамья" из юношеского увлечения становится взрослой жизнью. Акции всего-то пять лет, но она уже помогла появиться нескольким молодым семьям. Говорят, союзы у "десантников" особенно крепкие.