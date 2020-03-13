Система "Инцидент менеджмент" по итогам 2019 зафиксировала спад недовольства жителей республики медицинским обслуживанием. Если годом ранее вопросы здравоохранения были на втором-третьем месте, то теперь опустились на пятое-шестое. Тем не менее министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин, побывавший на "Деловом завтраке" в "РГ", подчеркнул: здравоохранение надо оценивать не только по жалобам.

Максим Забелин: Главная наша задача - чтобы люди не болели. Фото: Петр Коннов

Максим Васильевич, и все же расскажите, что вызвало справедливую критику? И какие проблемы удалось решить?

Максим Забелин: Обращения касались как системных вопросов, таких как доступность медицинской помощи, лекарственное обеспечение, так и конкретных лечебных учреждений.

Ситуация в системе здравоохранения находится под постоянным контролем главы республики Радия Хабирова, а наиболее важные проблемы обсуждаются у него на "Здравчасе". Там принимают решения, по которым сразу начинается работа.

Расскажите о самых значимых.

Максим Забелин: В первую очередь решено начать строительство хирургического корпуса кардиоцентра, консультационно-диагностического центра республиканской клинической больницы имени Куватова. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство хирургических корпусов в Учалах, Туймазах, многофункциональной больницы в Салавате.

Еще один несомненный шаг вперед - развитие стоматологии, в том числе школьной. В прошлом году детские стоматологи получили более 200 новых стоматустановок, в этом году в школах по программе "Взлетай!" откроется еще 61 стоматологический кабинет. Сейчас таких кабинетов 153.

Медицинская помощь стала более доступной жителям отдаленных от Уфы территорий. Благодаря акции "Здоровая республика - здоровый регион", проходившей с апреля по октябрь 2019 года, ее получили более 150 тысяч жителей республики. В города и районы выезжали пять автопоездов, в составе которых - врачи разных специализаций. Также провели масштабную диспансеризацию. У людей была возможность сдать анализы, сделать УЗИ, рентген, маммографию, ЭКГ. Сейчас бригада узких специалистов из республиканских клиник еженедельно выезжает по районам, проводит осмотр диспансерной группы, консультирует, уточняет диагнозы, а также отбирает пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной помощи.

И все же первичную медпомощь люди получают в поликлиниках. Но даже в Уфе между ними существует большая разница в уровне обслуживания и комфорта...

Максим Забелин: К сожалению, 95 процентов взрослых и детских поликлиник находятся в приспособленных зданиях. Типовых помещений поликлиник в Уфе единицы. Мы вынуждены "дробить" поликлинику на филиалы. Если "сложить" их вместе, то все необходимое есть, но только находится в разных местах. Конечно, это вызывает определенные неудобства: прием идет по одному адресу, анализы надо сдать по другому, провести функциональную диагностику - по третьему. Еще одна проблема - нехватка кадров. У нас сложился профицит специалистов в стационарах и дефицит в первичном звене, особенно в отдаленных районах. Нагрузка на врачей распределяется неравномерно. Например, количество пациенток в день у акушера-гинеколога в Уфе составляет 40 - 50, а в Нефтекамске - 200. Несмотря на сложности, поликлиники справляются с поставленными задачами.

Сколько медработников не хватает?

Максим Забелин: Полторы тысячи врачей и около 600 человек среднего медицинского персонала. К 2024 году этот дефицит планируется закрыть. Ситуация понемногу выправляется. В прошлом году на работу пришли более 350 человек, в этом ждем 500. Чтобы привлечь узких специалистов, глава республики установил выплаты: миллион рублей каждому. Главы муниципалитетов тоже не остаются в стороне: предоставляют жилье или компенсируют сумму найма. Одно из системных решений - целевые наборы в медицинский университет с последующим распределением в первичное звено. Бюджетные места будут целевыми. Ежегодно эта мера даст 300 новых врачей.

К любой реорганизации мы подходим взвешенноприслушиваемся к экспертам и к населению

Какие изменения в первичном звене произойдут в обозримом будущем?

Максим Забелин: Заканчивается работа над программой модернизации первичного звена, которая должна стартовать 1 июля. Мы заложили в нее капитальный ремонт, строительство поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Более двухсот ФАПов признаны аварийными. Постепенно их заменяем новыми. В 2019 году сдано 30 объектов, в этом - ожидаем свыше 70.

До 2024 года в республике запланировано строительство 12 современных поликлиник.

Когда достроят новый палатный корпус республиканского онкодиспансера?

Максим Забелин: В этом году он уже вступит в строй. Корпус рассчитан на 200 коек. Первые три этажа займет поликлиника до 600 посещений в смену, это в четыре раза больше, чем сейчас.

У многих пациентов вызывает вопросы реорганизация структур некоторых лечебно-профилактических учреждений. Например, перевод гинекологического отделения из 13-й городской больницы в Уфе в 8-ю. Чем это вызвано?

Максим Забелин: К любой реорганизации мы подходим взвешенно, прислушиваемся к экспертам и к населению, стараемся, чтобы изменения минимально затронули интересы пациентов. Так, эксперты предложили перевести отделение гинекологии из 13-й больницы в 8-ю, так как там есть роддом, хорошая база Башгосмедуниверситета. Это многопрофильная больница с отличными специалистами, но довольно слабой материально-технической базой. Поэтому, прежде чем произвести слияние отделений, решено сделать там капитальный ремонт, который завершится в конце нынешнего - начале следующего годов.

Как вы относитесь к тому, что узкие специалисты часть дня работают в государственном медучреждении, а оставшееся время - в частной клинике? Порой пациент может не попасть к ним на бесплатный прием, зато за деньги - пожалуйста.

Максим Забелин: К этому мы относимся с определенным негативом. Но хочу сказать, что такие врачи работают в государственной системе здравоохранения не на полную ставку, а на половину или четверть. Им это нужно для того, чтобы получать преференции - пройти подготовку, обучение, продлить сертификат, обеспечить себе будущую пенсию. Частная медицина этого лишена, она дает только заработок. Тем не менее частная медицина нужна для поддержания конкурентной среды, определенного развития. Мы не препятствуем этому. Но ставим задачу - добиться качественных медицинских услуг в государственных учреждениях, чтобы у жителей был выбор.

Что вызывает у вас как у министра особую озабоченность?

Максим Забелин: Вопросы, связанные с демографией: снижение рождаемости, смертность. В 2019 году смертность существенно снизилась - как общая, так и в результате сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и внешних причин, например, ДТП, суицидов. Но мы не достигли контрольных цифр по снижению младенческой смертности. В первую очередь это связано с тем, что количество родов сократилось на 4,5 тысячи.

У нас разработан дополнительный план по улучшению ситуации, предусматривающий изменение регламента работы и маршрутизации рожениц и детей. В маленьких роддомах и в ЦРБ в сложных случаях медпомощь оказывается до стабилизации состояния, затем пациентов переводят в межрайонные центры или в Уфу. В районах остаются койки для экстренных родов, деятельность роддомов постепенно сокращается. Плановые роды, когда требуется особое внимание, проводят в учреждениях, где есть все необходимое.

Какие задачи в сфере здравоохранения вы считаете наиболее актуальными?

Максим Забелин: Чтобы люди не болели и жили дольше. Кстати, продолжительность жизни в республике растет. По итогам 2018 года она составила 72 с половиной года.

Ключевой вопрос

Удалось ли обеспечить лекарственными препаратами всех льготников?

Максим Забелин: В прошлом году, по распоряжению главы республики Радия Хабирова, финансирование выросло на 56 процентов, это более миллиарда рублей. Мы смогли обеспечить за счет средств республиканского бюджета дополнительно 40 процентов нуждающихся. Но, к сожалению, этого недостаточно. Одна из причин - более 80 процентов федеральных льготников вместо лекарственного препарата выбрали деньги - 800 рублей в месяц, в связи с чем ежегодно республиканский бюджет теряет 300 миллионов рублей. То есть они ежемесячно получают деньги плюс лекарства за счет региональной казны.

Есть задержки в сроках получения льготных лекарств. В прошлом году по объективным причинам аукционы не состоялись, и не удалось заключить более 23 контрактов. В этом году приходится "переторговывать" восемь. Процесс занимает 3-4 месяца, и в это время пациенты остаются без лекарств.