Митинг против повышения платы за тепло, состоявшийся в Уфе, собрал более 700 человек. Участники надеялись, что найдут ответы на свои вопросы.

Ударили по карману

- Я решила выяснить, откуда взялись суммы в квитанциях и почему площадь дома в них указана разная. Но правду узнать не удалось, так как техпаспорт нашего многоквартирного дома пропал. Теперь у нас нет достоверных данных о жилой и нежилой площади дома: у управляющей компании одни цифры, у ресурсоснабжающей - другие, - возмущается пенсионерка Фарида Гайсина. - Тут еще выяснилось, что у нас установлен один счетчик на несколько домов, который не делит данные по расходам на отопление и горячее водоснабжение. Как так?

Не меньше возмущен строкой "перерасчет" в квитанциях и Минисултан Исламутдинов.

- Четыре года назад нам установили электронный прибор учета тепла, все данные он автоматически передает в "БашРТС", а мы платим. Несмотря на счетчик, наш дом за прошлый год якобы задолжал более 200 тысяч рублей. В итоге на каждую однокомнатную квартиру начислили дополнительно по шесть тысяч рублей, на двухкомнатную - 8,5 тысячи рублей, а трехкомнатную - по 10 тысяч рублей, - рассказал он.

Анна Строева, представитель дома 10 по улице Орджоникидзе, жильцам которого дополнительно начислили свыше 300 тысяч рублей, открыто заявляет: "Жильцы не должны оплачивать долги управляющих компаний, которые те накопили перед ресурсниками за последние несколько лет. Пусть руководители компаний продают свои дачи и платят".

Все смешалось в МКД

Хаос и неразбериха вызваны двумя новациями, произошедшими в сфере теплоснабжения. Первый - изменение способа оплаты: не каждый месяц в течение года, или по схеме 1/12, а только в отопительный сезон, или 1/8. Второй - переход на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией (РСО).

Переход собственников на прямые договоры предполагает, что прежние исполнители услуги - управляющие компании (УК) - должны подвести черту под своей деятельностью. Проще говоря, "выйти в ноль", а РСО - начинать с чистого листа.

Все это и отразилось в квитанциях, где многие увидели фантастические суммы за тепло и, естественно, захотели выяснить, откуда что взялось. Буря возмущения заставила представителей ресурсоснабжающих организаций, чиновников республиканского министерства ЖКХ выступать с разъяснениями, хотя нужно было намного раньше.

- Это разные вещи. Корректировка проводится ежегодно и с переходом на новый способ оплаты не связана, - убеждает замминистра ЖКХ РБ Марат Шангареев.

Общественник Вадим Беляков, чей медиаресурс Уфасити.ми помогает разобраться в сфере ЖКХ, считает, что вряд ли такое объяснение кого-то устроит.

- Говорят, что не стоит смешивать корректировку и переход на новую систему оплаты. Но именно этот момент, когда суммы наложились одна на другую, и вызвал непонимание, - отметил он. - Раньше корректировки, которые производились за весь предыдущий год, так болезненно не ощущались. А тут сначала люди получили возврат, а в следующих квитанциях - начисления, что идет плюсом к оплате по новой системе.

Попробуем разобраться. Начнем с корректировки. Ее сумма зависит от того, в каком месяце собственники перешли на прямые договоры с РСО. Например, в Советском районе Уфы это произошло 1 мая 2019 года. Значит, в январе-апреле этого года люди платили за тепло через управляющую компанию - УЖХ Советского района. И вот летом они перешли на прямые договоры.

Но переход от одного исполнителя к другому потребовал корректировки, в результате которой организация "БашРТС" вернула потребителям 197 миллионов рублей, а УЖХ Советского района доначислила 151 миллион. 45 миллионов оказались в пользу жителей.

Раньше корректировки, которые производились за весь предыдущий год, так болезненно не ощущались

Октябрьский район перешел на прямые договоры 1 июня 2019 года. За летние месяцы "БашРТС" вернули 175 миллионов рублей, а УЖХ доначислило за январь - май 135 миллионов.

Такая же ситуация и по другому поставщику тепла - Уфимским инженерным сетям.

По словам председателя госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдара Шафикова, в результате корректировки жители 5,5 тысячи домов получили в свою пользу более миллиарда рублей.

Исключение составили 494 дома, где людям предъявили счета на сумму более 60 миллионов. В трех уфимских домах ситуация еще хуже - доначислили плату в свою пользу и УК, и РСО.

Почему так произошло, выяснялось в ходе рейдов. Проверяющие зафиксировали более 60 нарушений на самих приборах учета тепловой энергии и свыше 90 нарушений, касающихся содержания общедомового имущества.

Сейчас специалисты жилстройнадзора анализируют платежные документы по проблемным домам за два предыдущих года. Работа завершится к апрелю, но уже известно, что собственникам вернут 13 миллионов рублей.

Проверки показали системные проблемы. Для того чтобы платежи стали прозрачными, прежде всего надо добиться оснащения всех многоквартирных домов (МКД) корректно работающими тепломерами. Пока из всех МКД теплосчетчики есть в 82 процентах домов. Фактически же еще меньше, если учесть итоги проверки. Например, 120 домов подключены к групповым приборам учета. Другими словами, один теплосчетчик работает на несколько зданий.

Также назрела необходимость в инвентаризации жилого фонда, чтобы актуализировать сведения о площади МКД, его жилых и нежилых помещений. Есть большие разночтения в информации, содержащейся в разных базах данных.

В сумеречной зоне

Но все это - "физика процесса". Людям до сих пор не ясно, как формируется плата. Директор филиала "Теплосбыт" ООО "БашРТС" Ирина Попова признает, что услуга теплоснабжения действительно самая сложная для восприятия.

- Если житель перешел на прямой договор с 1 апреля, то за самые холодные месяцы 2019 года - январь, февраль, март - он получал квитанции по схеме 1/12, исчисленной из фактического потребления за 2018 год. Но при этом в доме стоял прибор учета, который фиксировал объемы тепловой энергии, потребленной в январе, феврале и марте, - объясняет позицию компании Ирина Попова. - Управляющая компания взяла данные по объемам тепловой энергии за три месяца и суммы по оплате, вычислила разницу и в начале 2020 года провела корректировку, приводя все к фактическим показаниям прибора учета. Она обязана это сделать и допредъявить гражданину.

Нынешний год последний, когда проводится корректировка. Теперь плата за тепло в домах, где есть тепломер, каждый месяц будет разной. Чем ниже температура, тем выше суммы. Если прибор учета отсутствует и начисление происходит по нормативам, то перерасчета за предыдущие годы нет, а суммы в платежках в течение отопительного сезона каждый месяц будут одинаковыми.

Собственникам жилья предлагают задуматься об экономии ресурсов. Устанавливать автоматические регуляторы тепловой нагрузки, не допускать утечек тепла, проверять работоспособность прибора учета.

- Многое действительно зависит от собственников. Новая система 1/8 позволяет ежемесячно отслеживать состояние приборов учета, а значит, своевременно принимать меры по устранению каких-то неполадок. Но неправильно перекладывать все на плечи жителей. Управляющим и ресурсоснабжающим организациям надо повернуться лицом к людям. Не отсылать их друг к другу, а дать квалифицированный ответ собственникам, измученным хождениями по инстанциям, - высказался Ильдар Шафиков.

В тему

Если размер совокупной платы за ЖКУ превышает 20 процентов доходов, следует обратиться за субсидией в филиалы республиканского центра социальной поддержки населения. На сайте www.rcspn.mintrudrb.ru/housing-subvention-calculator можно произвести расчеты и узнать, положена ли вам госпомощь.

"Горячая линия" госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору: 8-937-845-28-42

Центр обработки обращений

"БашРТС": 8 (800) 511-3015

Кстати

Сложившаяся ситуация вызвала к жизни несколько законодательных инициатив. В частности, предлагается ужесточить наказание для управляющих компаний, формально относящихся к обследованию жилых домов, а также для РСО, допускающих нарушения при начислениях платы за ЖКУ.