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13.03.2020 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чебоксарах произошло массовое отравление школьников

Текст: Евгений Петров (Чебоксары)

Специалисты управления Роспотребнадзора по Чувашии обнаружили нарушения при организации питания учащихся в чебоксарской школе №50. Накануне там произошло массовое отравление детей и взрослых, а сама школа закрылась на карантин.

11 марта несколько учащихся пожаловались на боль в животе, рвоту и высокую температуру после обеда в школьной столовой. За помощью к медикам обратились 18 детей и двое взрослых. На следующий день бригада медицинских работников осмотрела всех детей, пришедших в школу, число отравившихся выросло до 26 человек. На сегодня в инфекционных отделениях больниц находятся 19 человек.

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По факту отравления проверку в школе организовали прокуратура и Роспотребнадзор. Региональное следственное управление СК России также проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Между тем, как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, нарушения требований санитарного законодательства, в том числе условий хранения пищевых продуктов, обнаружены в работе "Комбинат школьного питания №3", который отвечал за организацию питания в школе.

Городские власти сообщили, что в связи со сложившийся ситуацией будет проведена внеплановая проверка организации горячего питания во всех школах и детских садах Чебоксар.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары

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