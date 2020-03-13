В Чебоксарах произошло массовое отравление школьников

Специалисты управления Роспотребнадзора по Чувашии обнаружили нарушения при организации питания учащихся в чебоксарской школе №50. Накануне там произошло массовое отравление детей и взрослых, а сама школа закрылась на карантин.

11 марта несколько учащихся пожаловались на боль в животе, рвоту и высокую температуру после обеда в школьной столовой. За помощью к медикам обратились 18 детей и двое взрослых. На следующий день бригада медицинских работников осмотрела всех детей, пришедших в школу, число отравившихся выросло до 26 человек. На сегодня в инфекционных отделениях больниц находятся 19 человек.

По факту отравления проверку в школе организовали прокуратура и Роспотребнадзор. Региональное следственное управление СК России также проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Между тем, как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, нарушения требований санитарного законодательства, в том числе условий хранения пищевых продуктов, обнаружены в работе "Комбинат школьного питания №3", который отвечал за организацию питания в школе.

Городские власти сообщили, что в связи со сложившийся ситуацией будет проведена внеплановая проверка организации горячего питания во всех школах и детских садах Чебоксар.