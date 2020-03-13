В Татарстане из-за коронавируса посоветовали сократить пребывание в мечети

Духовное управление мусульман Татарстана опубликовало рекомендации в связи с распространением коронавируса.

В частности имамам советуют "по возможности сократить время между азаном и икаматом" (призывы к молитве) и время пятничной хутбы (проповеди) и "других праздничных мероприятий, которые мусульмане обязаны посещать".

Помимо этого прихожан мечетей просят после намаза воздержаться от приветствия рукопожатием.

Также мусульманам рекомендуют воздержаться от поездок в страны, где велика вероятность заразиться вирусом, и уделять особое внимание чистоте и гигиене.