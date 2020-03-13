Все больше пермяков становятся жертвами телефонных мошенников

По данным краевого ГУВД, в прошлом году в регионе зафиксировано более трех тысяч преступлений, связанных с хищением денежных средств со счетов граждан после того, как они сами сообщили жуликам все нужные сведения.

Взломали счет

Рост преступности в сфере, которую полицейские называют "социальной инженерией", просто потрясающий. В 2018 году в пермские ОВД обратились 786 жертв, в 2019-м их стало уже 3 098. Причем все преступления были совершены только потому, что граждане беспечно передали информацию о своих банковских счетах абсолютно неизвестным людям, оказавшимся жуликами.

Схема действий проста. На телефон потенциальной жертвы поступает звонок, при этом входящий номер обычно определяется как московский: первыми идут цифры 495 - код столицы. Затем уверенный женский голос произносит: "Вас беспокоит служба безопасности банка ХХХ. Ваш счет взломан, с него пытаются похитить ваши деньги".

У человека стресс. Если он начинает беспокоиться и что-то уточнять, почуявший панику оператор сразу соединяет его со своим пособником. Как правило, это мужчина с таким же уверенным голосом. Ему хочется верить.

- Ваша карта оканчивается на... - жулик называет набор цифр. Жертва, одной рукой держа телефон, другой достает банковскую карточку, пугается еще больше - ведь неизвестный произносит цифры, указанные на карточке! - и подтверждает: да-да, моя карта, именно моя!

- С нее сейчас списываются деньги на счет Степана Морковкина! - грозно извещает мошенник. - Вы переводили ему деньги?

- Нет, - уже чуть не плачет жертва.

И тут жулик начинает "спасать" несчастного - просит немедленно сообщить ему подробные данные карты или передать их эсэмэской. И как только это происходит, со счета потерпевшего на самом деле исчезают деньги. О чем извещает сообщение из банка.

Придя в себя, потерпевший начинает жаловаться в полицию и кредитное учреждение. Но, как правило, уже поздно.

Преступные call-центры

Раньше подобным делами промышляли осужденные. Находясь в колонии, они звонили по случайным номерам, ловили простаков и выуживали из них деньги.

- Сегодня такого почти нет, - говорит начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю Роман Теплоухов. - Вместе с сотрудниками ФСИН удалось навести порядок, за прошлый год зафиксировано буквально с десяток преступлений, совершенных из мест лишения свободы.

А вот вторая категория злоумышленников - как раз высокоорганизованные преступники. Нередко они базируются за пределами России. Обманом занимаются профессионально, распределяя между собой роли. Выяснив номер и часть цифр с банковской карты намеченной жертвы, они упорно и целенаправленно ее обрабатывают.

Преступные call-центры оборудованы самой современной техникой, подключены к высокоскоростному интернету и располагаются в специально арендованных зданиях.

Узнать имя легко

Когда жертва приходит в себя, один из первых вопросов, которым она задается, - как преступникам стали известны номер телефона и, главное, последние цифры банковской карты? Оказывается, все элементарно.

В российских банках активно используется система быстрых платежей. Мошенники различными способами добывают банковские карты, обычно оформленные на маргинальных личностей. Далее заводят личный кабинет в этом же банке. Затем путем случайного подбора имитируют перевод по какому-нибудь номеру телефона, что сейчас вполне реально.

Если номер оказывается действующим и его обладатель имеет счет в том же банке, преступники видят в своем личном кабинете его имя и отчество, а также последние цифры банковской карты. Дальше начинается обработка жертвы.

- Вполне естественно, что застигнутый врасплох человек, к которому обращаются по имени-отчеству, к тому же зная часть номера его карты, может решить, что ему звонят из банка, - поясняет Роман Теплоухов. - Он начинает делать то, что ему говорят, и теряет деньги. Как правило, навсегда.

Надо помнить, что сотрудники службы безопасности финансового учреждения никогда никому не звонят. А если у вас вдруг появились сомнения, надо достать карту и посмотреть на обратной стороне номер для связи с банком. И если уж обращаться с каким-то вопросом, то только по указанному номеру. При этом ваш собеседник никогда не попросит никаких сведений, дающих доступ к средствам.

Следы есть, денег нет

Сотрудники отдела Теплоухова постоянно в командировках. Только минувшей осенью они накрыли преступные call-центры в Челябинске, Кургане и Магнитогорске.

Но мошенники плодятся гораздо быстрее, чем их отлавливают. Из трех тысяч преступлений раскрыта тысяча, к уголовной ответственности в прошлом году привлечено только 274 жулика.

- Найти можно всех, - уверен Роман Теплоухов. - Но это занимает очень много времени. Сыщики, действуя в рамках закона, обязаны получить разрешение в суде на доступ к сведениям, являющимся банковской тайной, и произвести еще множество обязательных действий.

Проще говоря, у полиции не хватает рук. Но рано или поздно отыщутся все преступники - их следы во Всемирной паутине остаются навсегда. Только вот когда по ним смогут пройти сыщики, неизвестно. А тем временем деньги, полученные обманным путем, уже в кошельках жуликов.

Суммы им достаются самые разные, от пяти тысяч до миллионов рублей. Ущерб жителям Пермского края за прошлый год оценивается примерно в 40-45 миллионов.

Украли танк!

Немалую опасность представляют и так называемые кредитные сайты, рекламирующие ссуды и займы для населения. Желающий получить деньги под выгодный процент заходит на сайт и спокойно сообщает все свои персональные данные. А это и является основной целью мошенников.

Гражданину начинают звонить. Всячески морочат голову, убеждая, что сначала нужно оплатить страховку или сделать еще какие-то платежи. Был случай, когда пермяк, желая взять кредит на 100 тысяч рублей, внес предварительных взносов на 150. И он бы сам не остановился - супруга вмешалась. Деньги, конечно, пропали.

Процветают мошенники и в социальных сетях, предлагая товары по сниженным ценам. Недавно четыре молодые мамы, лежавшие в одной палате, наткнулись на объявление - великолепные игрушки по очень привлекательной цене. Сразу все четыре перевели деньги на указанную карту. В итоге ни игрушек, ни возврата средств.

В полицию жалуются и на другие мошеннические действия интернет-разводил. Довольно часто обращаются подростки. У одного похитили аккаунт в социальной сети, у другого - танк в популярной игре.

- В таких случаях мы выходим на владельцев ресурса и решаем вопросы, - говорит Теплоухов. - Краденые танки и прочее виртуальное имущество обычно возвращаем потерпевшим без проблем.

На заметку

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно соблюдать следующие правила: не передавать цифровой код sms-сообщения и цифры с тыльной стороны банковской карты, не совершать под диктовку позвонивших никаких манипуляций с банковской картой в банкомате, не скачивать и не устанавливать по просьбе позвонивших на свой телефон (или компьютер) предложенные ими программы, своевременно сообщать в банк об утере банковской карты и смене номера телефона.

Куда обратиться

Подать заявление в полицию можно лично на сайте ГУ МВД 59.мвд.рф или на портале государственных услуг gosuslugi.ru.