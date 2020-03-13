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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Научить учителя

На Алтае проблему дефицита кадров помогает решать поколение 50+
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 52(8106)
Как привлечь квалифицированные кадры на село? Молодежь неохотно едет в сельскую местность даже при условии предоставления жилья и выплаты солидных подъемных. Поэтому в Алтайском крае сделали ставку на людей старшего поколения.

Краевая служба занятости обучает предпенсионеров востребованным специальностям - это позволяет закрывать вакансии, в том числе "дефицитных" учителей и медиков.

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В Шелаболихинском районе уже есть опыт переобучения людей старшего поколения. В прошлом году здесь освоили новые специальности и повысили квалификацию девятнадцать предпенсионеров.

- Участие в нацпроекте дает возможность людям старшего поколения продолжить свою трудовую деятельность, - подчеркивает директор центра занятости населения Шелаболихинского района Виктория Абушаева. - А работодатель получает квалифицированных специалистов. В результате нам удается закрывать вакансии в учреждениях образования, культуры, социальной защиты, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и в других сферах. Что немаловажно: и для работников, и для работодателей такое обучение бесплатно. Расходы берет на себя служба занятости.

Так, благодаря нацпроекту удалось решить проблему дефицита кадров в средней школе села Крутишка. В прошлом году переобучение по программе "Старшее поколение" прошла бывший учитель физкультуры, которая теперь преподает ОБЖ и технологию. Стройная, подтянутая Мубарак Палкина в 49 лет выглядит очень молодо. "Спорт и здоровый образ жизни", - делится секретом Мубарак Садыкжановна.

- Обстоятельства так сложились, что год назад мне пришлось поменять место работы, а вакансии учителя физкультуры в Крутишинской школе не было, - вспоминает педагог. - Я обучалась на преподавателя технологии, поскольку увлекаюсь рукоделием. А потом в центре занятости мне предложили бесплатно освоить и профессию учителя ОБЖ. С удовольствием веду занятия и уверена, что передаваемые мной знания точно пригодятся детям.

Фото: iStock
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В этом году для Крутишинской школы в Шелаболихинском центре занятости подготовят еще двух преподавателей - учителей истории и биологии. 51-летняя Надежда Соваровская работает в школе психологом. Устроилась она сюда также благодаря тому, что ей как безработной служба занятости предложила пройти бесплатное обучение на педагога-психолога. А теперь появилась возможность освоить еще одну специальность. В ближайшее время она станет дипломированным преподавателем истории и обществознания.

- Программа профессиональной переподготовки людей старшего поколения - это хорошее подспорье для нас, - отмечает и. о. директора Крутишинской средней школы Лариса Мусохранова. - Сельским школам очень сложно привлечь квалифицированные кадры. Если на рынке подходящих специалистов нет, то нужно изыскивать средства на их переподготовку. Молодые специалисты сегодня не хотят ехать в сельскую местность. Средний возраст учителей в нашей школе - 55 лет. Благодаря переподготовке нам удается решать кадровую проблему.

Справка "РГ"

Всего в Алтайском крае в этом году по нацпроекту "Демография" обучение и переобучение пройдут около двух тысяч людей старшего возраста. С начала года за парты сели 34 человека, и восемнадцать из них - медики, дефицит которых сегодня особенно остро ощущается в крае.

Экономика Работа Занятость Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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