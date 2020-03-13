Дистанционные консультации проводят преподаватели Кемеровского госуниверситета для студентов из КНР, задержавшихся на родине из-за эпидемии нового коронавируса.

- Троим студентам выпускных курсов, уехавшим домой на зимние каникулы, пришлось там остаться, и теперь они пересылают выполненные работы по электронной почте, - сообщила начальник отдела международных коммуникаций КемГУ Наталья Якимова. - А двое ребят, которые учатся на подготовительном отделении, провели каникулы в Кемерове и теперь продолжают учебу.

Всего же в трех вузах областного центра - КемГУ, Кузбасском техническом госуниверситете и Кемеровском государственном институте культуры - обучается 66 граждан Китая. Тем из них, кто занимается дистанционно, вынужденные "каникулы" продлили до 1 апреля.

Между тем из-за коронавируса отменены регулярные авиарейсы из Кузбасса на китайский остров Хайнань. Пассажиров из Поднебесной сейчас принимает только Шереметьево, и во всех регионах РФ действуют меры предосторожности. Информация о прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (для Кузбасса актуальны КНР, Южная Корея, Италия и Иран) в течение суток поступает в местный Роспотребнадзор. Граждане находятся под наблюдением четырнадцать дней и обследуются с помощью специальных тест-систем.

- С 20 февраля, когда вирусологическая лаборатория областного центра гигиены и эпидемиологии получила эти системы, такие исследования идут в ежедневном режиме. Прибывших из эпиднеблагополучных стран, имеющих при этом симптомы острых респираторных инфекций, будем госпитализировать в специальные палаты инфекционных отделений. Но обследовано уже более 130 человек, а результаты тестирования у всех отрицательные, - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова. - Как известно, карантин по новому коронавирусу у нас в регионе не вводился, только по гриппу и ОРВИ. Сейчас все школы, детские сады и другие образовательные учреждения работают штатно. Но "масочный режим" продолжает действовать, как и остальные меры профилактики.