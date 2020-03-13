Красноярск планирует стать "Беговой столицей России"

31 мая во всех 85 регионах России пройдет самое масштабное беговое событие в мире - Всероссийский полумарафон "Забег" с синхронным стартом. Ровно в 09.00 по московскому времени (13.00 по времени Красноярска) на старт выйдут 150 тысяч участников. О проведении забега в Красноярске сегодня журналистам рассказали Губернатор края Александр Усс и руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу.

"В Сибири побегут жители сразу девяти городов. Конечно, Красноярск у нас в лидерах, хотя бежит Иркутск и Барнаул, и Омск, и Томск, и конечно, Кызыл. Каждый житель может пробежать дистанцию в любом городе на свое усмотрение. Пробежать по трекеру, получить майку и медаль и чувствовать свою причастность к рекорду", - отметила руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу.

Традиционно маршруты полумарафона проходят по центральным улицам, набережным и историческим местам города. В Красноярске забег на все дистанции стартует на острове Татышев. Короткие расстояния, а это 1 и 5 км, будут пролегать по островной части, длинные, в 10 или 21 км, будут проложены, в том числе по левобережной набережной. Бегуны пробегут мимо Речного вокзала и парка им. А.М. Горького.

"Красноярцы и даже гости города хорошо знают, что остров Татышев - это одно из любимых мест для времяпрепровождения горожан. В последние, наверное, пять лет он приобрел особое значение для разного вида активностей - бега, катания на роликах и велосипедах, занятий спортом. Левобережная набережная также любима горожанами. В том числе, кстати, и потому, что там можно совершать утренние пробежки", - сказал глава региона Александр Усс.

Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание "Беговой столицы" России. В 2017 и 2018 году Беговой столицей России признавалась Казань, в 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток. Беговая столица России определяется по трем критерием отбора - среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников "ЗаБега" к общему населению города и средней скорости бега участников.

"Как известно беговой столицей признавалась и Казань, это наши большие друзья, которые нам во многом помогали, признавался и Владивосток. В этом году мы будем прикладывать все усилия, для того чтобы именно Красноярск стал беговой столицей России", - отметил глава региона.

Добавим, что полумарафон "ЗаБег.РФ" проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году - уже 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт дадут во всех субъектах Российской Федерации.