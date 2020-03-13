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13.03.2020 09:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Росгидромет назвал регионы, где климат теплеет быстрее всего

Текст: Ольга Игнатова
Наибольшая скорость роста среднегодовой температуры отмечается на побережье Северного Ледовитого океана, особенно в азиатской части России (плюс 0,8 градуса за десятилетие).
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

При этом еще большая аномалия отмечается на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря - плюс 1,1 градуса за десятилетие. Об этом говорится в Докладе об особенностях климата в России в 2019 году, подготовленном Росгидрометом.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Из-за аномально теплой погоды на юге начался пожароопасный сезон

Весной и осенью максимум потепления приходится на побережье Восточно-Сибирского моря, а зимой - на северо-запад европейской территории. Летом самое быстрое потепление происходит в европейской части России южнее 55 градусов северной широты.

Кроме того в Росгидромете отмечают следующие особенности. Весной интенсивное потепление наблюдается в Западной (плюс 0,67 градуса/10 лет) и Средней Сибири (плюс 0,82 градуса/10 лет). В Восточной Сибири потепление происходит весной (плюс 0,78 градуса /10 лет) и осенью (плюс 0,77 градуса/10 лет). Летом потепление наблюдается в Южном и Центральном федеральных округах (плюс 0,44 градуса/10 лет и плюс 0,64 градуса/10 лет соответственно).

Летом и осенью потепление наблюдается на всей территории России, однако в Сибири (на юге летом и в центре осенью) имеются области, где потепление существенно слабее.

Средняя за 2019 год температура воздуха в России на 2,07 градуса превысила среднюю норму за 1961-1990 годы.

При этом средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха за десятилетие на территории России в периоде с 1976 по 2019 годы составила 0,47 градуса. Это более чем в два с половиной раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период. За десятилетие глобальная температура выросла на 0,18 градуса.

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