Непосредственное общение, личные встречи нельзя заменить никакими современными цифровыми технологиями, никакими сайтами и соцсетями. Это лишний раз доказал личный прием, который провел председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Люди приходят к нему с наболевшими проблемами, и в каждую он старается вникнуть по максимуму, сделать все возможное для их разрешения.

"Спасибо за то, что вы это делаете…"

Так, руководитель новосибирской городской общественной организации детей-инвалидов и инвалидов с детства Михаил Коваль пришел на прием по вопросу о финансировании его поездки по городам трудовой славы. Дело в том, что он не только инвалид-колясочник, но и страстный автолюбитель. В прошлом году на своей машине проехал из Новосибирска до Севастополя, преодолев в общей сложности пять тысяч километров. Маршрут пролегал через Омск, Тюмень, Пермь, Киров, Ярославль, Москву, Воронеж, Рос-тов-на-Дону, Симферополь. При этом Михаил Коваль не просто проехал по России, а постарался оценить доступность безбарьерной среды для маломобильных граждан. На своей странице в социальной сети Facebook Михаил Коваль подробно рассказывал своим подписчикам о путешествии.

В частности, он отметил, что в Воронеже, Симферополе и Севастополе у него возникли трудности с посещением магазинов и аптек. Были проблемы с передвижением даже по центральным частям городов - ямы и кочки на тротуарах, высокие бордюры. Кроме того, на большинстве парковок отсутствуют специальные места для инвалидов. Тем не менее в городах происходят изменения к лучшему.

- Например, в Крыму за последние годы заметно улучшилась комфортная среда для маломобильных граждан, - отметил Михаил Коваль.

Это путешествие получило финансовую поддержку и состоялось благодаря решению депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. В этом году акцию решено продолжить, но теперь маршрут Михаила Коваля пройдет по городам трудовой доблести. Поскольку присвоение этих почетных званий еще не произошло, спикер заксобрания предложил Михаилу Ковалю сначала совершить поездку по районам Новосибирской области.

Михаил Коваль проведет "ревизию" безбарьерной среды для маломобильных граждан в районах НСО. Фото: Татьяна Кравченко

- Область у нас большая - 30 районов. Полезно было бы встретиться с общественностью, членами общества инвалидов, провести на местах ревизию доступной среды. Понять можно ли, например, переночевать в гостинице человеку в инвалидной коляске. Где-то невозможно на заправку заехать, где-то проблема пообедать - такой мониторинг необходим. И нужно это не для того, чтобы в кого-то пальцем ткнуть, а чтобы решить вопрос - сделать жизнь людей удобнее и комфортнее. И спасибо вам, что вы это делаете, - подчеркнул Андрей Шимкив.

По мнению спикера заксобрания, итоги поездки Михаила Коваля впоследствии могут быть рассмотрены на заседании комитета регионального парламента по социальной политике.

Помочь пострадавшим от пожара

Представители ассоциации предпринимателей города Искитима Лариса Бауэр и Николай Попов пришли на прием просьбой рассмотреть вопрос о мерах поддержки для тех, кто пострадал в результате пожара. В начале января в Искитиме сгорел торговый комплекс Центральный, местные жители называли его рынком. К счастью, люди не пострадали, но большинство товаров либо сгорело, либо пришло в негодность. А тем, кто успел спасти свое имущество, теперь негде торговать.

По словам предпринимателей, Совет депутатов города Искитима уже принял решение о снижении для пострадавших ИП ставки по налогу на вмененный доход. Но их также интересует, может ли бизнес, пострадавший в результате чрезвычайных обстоятельств, получить налоговую льготу или отсрочку по уплате налогов, а также льготы по кредитам. Пока что обращение искитимцев в банки желаемых результатов не дали.

- Вводить налоговые льготы областным законом - скорее всего, не получится, - объяснил Андрей Шимкив. - Во-первых, закон обратной силы не имеет. А, во-вторых, льгота, так сказать, "веером" ляжет на всех предпринимателей. Другое дело - обратиться с ходатайством к налоговой службе. В случае форс-мажорных ситуаций предоставление налоговых льгот, отсрочек по платежам возможно. Кроме того, если собственник будет восстанавливать здание, значит, можно говорить об инвестпроекте. Здесь можно предоставить льготы с тем, чтобы он в свою очередь снизил арендную плату для пострадавших от пожара. И на местном уровне можно помочь найти помещения для торговли с льготной арендой.

Председатель заксобрания НСО подчеркнул, что вся помощь, которая возможна в рамках закона, будет оказана.

- Мы договорились, что в ближайшее время проведем в Искитиме выездное совещание, позовем на него всех заинтересованных лиц - собственников здания, предпринимателей, решивших продолжать коммерческую деятельность, представителей банков. И, думаю, общими усилиями найдем какой-то вариант выхода из ситуации.

Жара в квартирах

Представители общественных организаций бывают на личном приеме Андрея Шимкива регулярно. Вот и на этот раз они обратились к нему с целым ворохом проблем.

Так, пенсионеры предлагают принять областной закон о безлимитном льготном проезде на общественном транспорте. Сейчас эта норма утверждена постановлением правительства Новосибирской области, но, по мнению общественников, она может быть изменена решением исполнительной власти.

Волнуют пенсионеров и коммунальные проблемы, например, повышение размера взносов в региональный Фонд капремонта. По мнению активистов, необходимо провести аудит, чтобы выяснить, насколько эффективно тратятся средства, предназначенные на ремонт многоквартирных домов.

Жалуются жильцы и на "перетоп" - энергетики подают в дома слишком много тепловой энергии, невзирая на теплую зиму.

По всем вопросам Андрей Шимкив дал поручения - изучить ситуацию и направить информацию в профильные комитеты заксобрания для рассмотрения.

Прямая речь

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

- Для тех, кто приходит на прием все их вопросы самые важные и актуальные. Зимы в нашем сибирском понимании в этом отопительном сезоне просто нет и когда в квартирах у людей + 27 градусов, они задают вопрос: за что мы платим энергетикам?

По социальным объектам - школам, детским садам, больницам - нужно разобраться, где экономия бюджетных средств в связи с теплой зимой?

Нужна и разъяснительная работа - кто-то же должен объяснить, почему такие суммы за отопление, когда на улице лужи. Хорошо, что есть люди, задающие такие вопросы. Они не дают спокойно спать, почивать на лаврах ни чиновникам, ни депутатам. Молодцы! Будем делать все что можно, чтобы их поддержать.

Подвиг в тылу

Фото: Татьяна Кравченко

Перед празднованием 75-летия Победы ряду городов России будут присвоены почетные звания "Город трудовой доблести". Заявки уже подали Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Красноярск, Томск, Омск, Комсомольск-на-Амуре, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск. И, конечно, на получение почетного звания претендует Новосибирск, ставший в годы войны крупнейшим центром оборонной промышленности.