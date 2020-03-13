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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Объяснят на пальцах

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 52(8106)
Региональный центр финансовой грамотности открылся при Кемеровском госуниверситете.

По данным Банка России и Росстата, более половины кузбассовцев трудоспособного возраста имеют кредиты. На их погашение среднестатистическая семья тратит 31 процент годового дохода (в первом квартале прошлого года - 28 процентов). По данным экспертов Общероссийского народного фронта, наибольшую динамику роста среднего размера микрозайма продемонстрировали три сибирских территории - Алтайский край (плюс 26,6 процента), Кемеровская и Новосибирская области (плюс 21,8 и 21,4 процента соответственно).

ЦБ допустил рост долговой нагрузки граждан

Кузбассовцы занимают деньги снова и снова, чтобы дотянуть до зарплаты и рассчитаться со старыми долгами. Особенно легко в долговые сети попадают граждане, несведущие в финансовых вопросах. Специалисты центра финансовой грамотности бесплатно помогут всем желающим спланировать семейный бюджет.

- Это открытая площадка, где можно получать базовые знания о финансовых продуктах и услугах, о том, как ими рационально и грамотно пользоваться, - пояснил замгубернатора области по экономическому развитию Константин Венгер. - Центр займется и проведением просветительских мероприятий, привлекая в качестве лекторов профессиональных участников финансового рынка, а также развитием волонтерского движения. Он станет координирующим органом в работе по повышению финансовой культуры населения и систематизирует ее.

Уже запланированы занятия для дошкольников, школьников, студентов, работающих и пенсионеров. Среди экспертов - представители управления по ценным бумагам и страховому рынку администрации областного правительства, Банка России, налоговой службы, пенсионного фонда и Роспотребнадзора.

Контакт

Горячая линия центра финансовой грамотности в Кузбассе: тел. 8-800-30-22-446.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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