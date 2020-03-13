В Новосибирске сняли фильм о забытых героях-земляках

"Снежными призраками" во время войны немцы называли сибирских лыжников. Они внезапно появлялись у вражеских окопов, наводя ужас на врага. Это были бойцы 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады.

Новосибирские кинематографисты решили снять художественно-документальный фильм о подвиге земляков.

- Сделать это оказалось непросто. На призыв поделиться воспоминаниями откликнулись только три семьи. В архивах документов о 29-й лыжной бригаде сохранилось очень мало, - признается автор фильма Татьяна Моноенко.

По словам историков, причин такого забвения несколько.

- Во-первых, век бригады оказался коротким. Воевать сибиряки начали в январе 1943-го, а в мае часть уже расформировали, - пояснил брянский историк-исследователь Сергей Ушкалов. - Дмитриев-Севская наступательная операция не увенчалась успехом, хотя бойцы сражались самоотверженно. Сибиряки измотали противника, не дали ему прорваться в направлении Курска.

"После Севской операции в полках уцелело по 25-30 человек. Люди смертельно уставшие, но готовые выполнить любое задание", - говорится в единственном сохранившемся отчете за апрель 1943 года.

Еще одной причиной документального пробела стала послевоенная опала Георгия Жукова, что повлияло и на судьбу его подчиненных. Командующего 2-м гвардейским кавалерийским корпусом Владимира Крюкова, в состав которого входила лыжная бригада, в 1948 году арестовали в рамках расследования "трофейного дела". Героя Советского Союза лишили всех званий и наград, приговорили к 25 годам лагерей. Понятно, что тем, как воевали подчиненные "врага народа", советские историки не особо интересовались.

- Буквально по крупицам мы собрали исторические данные и воспоминания родных. В архивах нашли кадры освобождения Севска. Связались с поисковиками, историками. Перелопатили горы разрозненных и плохо сохранившихся документов, выцветших боевых листков, написанных карандашом списков. Из трех тысяч имен смогли восстановить половину, - рассказывает директор студии "НовосибирскТелефильм" Лариса Путилина.

Кстати, название фильма "Снежные призраки" поисковики почерпнули из немецких архивов. Именно так солдаты вермахта описывали в донесениях бесшумно передвигающихся и малозаметных лыжников в маскхалатах.

29-я отдельная лыжная бригада отправилась на фронт в январе 1943 года. Наиболее ожесточенные бои были в марте в Брянской области. Именно сюда в первую очередь отправилась съемочная группа. Гимнастерки, шинели, ремни, пилотки, оружие тех лет искали повсюду, в том числе и на Мосфильме. Факты уточняли у местных историков, краеведов, следопытов. Вот в кадре - один из них.

- Здесь, в пяти километрах от Украины, каждый клочок земли обагрен кровью. Страшное место, - поясняет командир поискового отряда "Безымянная высота" Андрей Мазуркевич. - Почти вся 29-я бригада здесь и осталась. И многие лежат до сих пор, хотя прошло уже столько лет.

Массовые сцены, в частности, отправку бригады на фронт, снимали в Юрге (Кемеровская область). Мороз, как в 1942-м, минус двадцать градусов. Участниками съемок стали двести солдат 41-й армии.

А последним этапом проекта стал необычный эксперимент. Молодых ребят-добровольцев на сутки "отправили" в ноябрь 1942 года, предложив пройти все этапы подготовки бойцов лыжной бригады.

Восстановить события тех лет помог писатель Леонид Бойков, который в ту пору еще ребенком наблюдал за подготовкой бойцов в селе Кожевниково.

- Мы, мальчишки, прячась за сугробами, наблюдали за учениями. Помогали делать деревянные гранаты, которые бойцы теряли в снегу во время тренировок, - вспоминает Бойков. - Зима 42-го года была лютая. Я постоянно бегал домой греться. У солдат такой возможности не было. Тренировала лыжников очень строгая женщина-командир, которую мы с пацанами жутко боялись, а бойцы прозвали "сатаной".

Молодым новосибирцам дали шанс все это повторить и прочувствовать.

- Испытания не для слабаков, - делится впечатлениями 19-летний Дмитрий Сизов. - Преодолеть на лыжах десятки километров, ползать по снегу по-пластунски, готовить фронтовую еду, ночевать в холодной палатке... Теперь мы понимаем, как было трудно нашим прадедам, а ведь один день испытаний - это далеко не война.

P. S.

Фильм "Снежные призраки" покажут в начале мая.